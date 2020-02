Le parc à thème Studio Ghibli devrait être incroyable

Image: (C) Studio GhibliKotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Excité? Tu devrais être. Un parc à thème officiel du Studio Ghibli sera construit dans la préfecture d’Aichi, au Japon. Le premier art conceptuel que nous avons vu était superbe. Le dernier concept art aussi.

Le parc sera divisé en différentes zones. L’entrepôt géant de Ghibli est rempli de toutes sortes de trucs Ghibli; La forêt de Dondoko est sur le thème de Totoro; Princess Mononoke Village est explicite; Springtime of Life Hill possède les attractions Castle in the Sky et Howl’s Moving Castle; Witch Valley s’inspire du service de livraison de Kiki.

Image: (C) Studio Ghibli

Comme vous pouvez le voir (ci-dessus), via Asahi et Nikkan Sports, le Ghibli’s Giant Warehouse est une grande place couverte, qui donne vie à toutes sortes de films Ghibli.

Par exemple, voici une salle à manger sur le modèle de Spirited Away.

Image: (C) Studio Ghibli

Ce bâtiment au printemps de la colline des jeunes (Seishun no Oka en japonais) dispose d’un ascenseur pour donner aux amateurs de parcs une vue plongeante.

Image: (C) Studio GhibliImage: (C) Studio Ghibli

Auparavant, Kotaku a publié des concept-arts pour la région de Princess Mononoke et Witch Village.

Image: (C) Studio GhibliImage: (C) Studio Ghibli

Comme vous pouvez le voir via Abema TV, les zones sont constituées de beaucoup de nature, ce qui est attendu (c’est le Studio Ghibli après tout!).

La carte ci-dessous montre les différentes zones: l’entrepôt géant de Ghibli en violet; Forêt de Dondoko en vert; Witch Valley en rouge; Princess Mononoke Village en vert clair; Printemps de Life Hill en orange.

Image: Préfecture d’Aichi

Selon Asahi, le Ghibli’s Giant Warehouse, la forêt de Dondoko et le printemps de la vie devraient ouvrir en 2022. Le village de Princess Mononoke et la vallée de la sorcière ouvriront un an plus tard.

Mais pourquoi devrais-je être si optimiste? Facile. En 2005, une réplique complète de la maison de Mei et Satsuki a été construite, lui donnant vie d’une manière que les fans ne pouvaient qu’espérer.

Image: (C) Studio Ghibli

Le Studio Ghibli étant des perfectionnistes notoires, n’attendez rien de moins que la perfection pour le parc à thème à venir.

