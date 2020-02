Le partage des réseaux sociaux continue d’être interrompu après une interruption d’une semaine

Le Switch n’est pas la console la plus riche en fonctionnalités en matière de fonctionnalités en ligne, mais il a au moins la possibilité de partager des captures d’écran et des clips de gameplay sur Twitter et Facebook. Il s’agit d’une fonctionnalité assez pratique qui ne prend généralement que quelques secondes à exécuter. Cependant, la semaine dernière, il n’a pas fonctionné.

Nintendo a reconnu le problème sur son site Web officiel d’informations de maintenance du réseau avec ce message:

Publication sur les réseaux sociaux

Impossible de se connecter au service réseau.

Veuillez réessayer plus tard.

Nous nous excusons pour les désagréments causés.

Date et l’heure

Lundi 3 février 2020 11 h 50, heure du Pacifique En cours

Comme vous pouvez le voir dans la toute dernière ligne, Nintendo dit que le problème persiste depuis le 3 février et est “en cours”. On ne sait pas pourquoi cela reste à résoudre, car Nintendo est généralement assez rapide pour s’occuper de ses opérations de maintenance.

Mais, pour le moment, il semble que ce problème va continuer à limiter la fonctionnalité en ligne du commutateur. Nous vous tiendrons au courant lorsque les services seront rétablis dans leur état normal. Nintendo a trois sessions de maintenance prévues pour les 11, 12 et 13 février. Bien que celles-ci soient toutes destinées à l’entretien des serveurs de jeux, le problème susmentionné sera peut-être également résolu au moment où ces trois futures sessions seront terminées.