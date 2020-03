Le pass Divison 2 Saison 1 disponible aujourd’hui

Le Pass Division 1 Saison 1 est disponible dès aujourd’hui.

Le Division 2 Warlords Of New York apporte un système de laissez-passer de combat, qui sort aujourd’hui et chaque semaine verra différents événements qui vous aideront à améliorer le laissez-passer de la saison.

Comme avec tout système de passe de combat, il y a une piste gratuite et une piste premium, avec la piste gratuite offrant des récompenses de temps en temps et la piste premium offrant des récompenses chaque fois que vous montez de niveau dans le pass de saison. Cependant, pour le Season Pass 1, il est gratuit pour tous ceux qui ont apporté l’extension Warlords Of New York. Assurez-vous simplement de l’échanger dans la boutique en jeu.

Saisons

Seasons apportera une expérience cohérente de fin de jeu en utilisant Seasonal Manhunt, Leagues, Global Events, Bounties et Apparel Events à la fois à New York et à Washington D.C.Vous pouvez trouver le premier aperçu des saisons dans notre article dédié ici.

La participation aux activités ci-dessus permettra aux joueurs d’acquérir une expérience de la saison contribuant à leur niveau de saison.La saison 1 comprendra 100 niveaux.Les saisons ont une piste gratuite et une piste premium, qui peuvent être achetées via le Season Pass. La saison sera gratuite pour tous les joueurs.Playing Conflict apportera de l’XP en gagnant des niveaux de conflit au-delà de 30.Playing in the Dark Zone apportera de l’XP en gagnant des DZ Levels au-delà de 30.

Le pass de saison Division 2 donnera aux joueurs quelque chose à faire à la fin du jeu avec chaque bit de contenu que vous apportez de l’XP au pass de saison, ce qui signifie que vous ne serez pas limité à certaines tâches. Ci-dessous se trouve une procédure pas à pas complète de la passe de la saison 1.

The Division 2 Warlords Of New York est sorti le 3 mars et même s’il s’agit d’un pas dans la bonne direction pour The Divison 2, il reste encore beaucoup de travail à faire. En termes de nombre de bugs qui doivent être corrigés, ainsi que la communauté ayant des problèmes avec les ennemis étant de lancer une éponge lors de la lecture en difficulté difficile. Cependant, une grande partie de la gamme vient davantage du fait que l’exécution du mode héroïque ne donne pas assez de récompenses pour la difficulté.

Espérons que Massive continue d’écouter la communauté et peut faire de The Division 2 un jeu incroyable que nous savons tous que cela peut être.

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes pour la mise à jour de The Division 2 Warlords Of New York ici.

