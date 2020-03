Le patch Borderlands 3 rééquilibrera les zones de fin de partie pour les nouveaux personnages

Capture d’écran: Gearbox

La plupart des correctifs Borderlands 3 se sont concentrés sur l’ajustement des personnages et des armes, mais la prochaine mise à jour fera également attention à l’équilibrage des zones de fin de partie.

“Nous avons constaté que de nouveaux joueurs entraient régulièrement dans certaines zones à un niveau trop élevé pour le contenu qu’ils diffusaient”, a écrit Gearbox dans le dernier blog de Borderlands 3. «Cela a parfois banalisé ces zones, car les ennemis étaient parfois beaucoup plus faibles que prévu à ce stade du jeu. Nous avons également constaté que certaines missions secondaires plus tard dans le jeu étaient largement ignorées en raison de ces irrégularités d’équilibre. Ces changements d’équilibre amènent les ennemis au niveau moyen que nous voyons les joueurs frapper dans ces endroits. “

Ces changements viseront spécifiquement les zones et les missions secondaires sur Nekrotafeyo, l’une des dernières planètes rencontrées par les joueurs pendant le jeu principal, ainsi que les ennemis dans The Anvil, qui est la scène de la prison située sur Eden-6. Seuls les nouveaux personnages créés après le patch seront affectés.

Borderlands 3 joueurs sur PC via Steam et Epic Games Store recevront ce correctif demain, qui est également le jour où le jeu fait ses débuts sur Steam. Les autres plateformes (PlayStation 4, Xbox One, Stadia et Mac) recevront la mise à jour plus tard ce mois-ci.

Le reste du patch, qui doit être lancé aujourd’hui, traite des corrections de bugs généraux, corrige les descriptions de compétences de divers chasseurs de coffre-fort et augmente les dégâts de plusieurs armes, dont le Boomer SMG, le fusil d’assaut Faucille et le fusil de chasse Nimble Jack.

