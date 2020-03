Le patch de Call of Duty: Warzone ajoute un nouveau mode et des armes, augmente le prix des baisses de chargement

Par Sherif Saed,

Vendredi 27 mars 2020 09:31 GMT

Le grand Call of Duty: Warzone est ici.

L’appel du devoir: Warzone et Guerre moderne le patch promis au début de la semaine, qui a fini par être retardé, a finalement été publié. Comme prévu, les notes de mise à jour sont réparties entre Warzone et le jeu principal Modern Warfare.

Pour Warzone, les joueurs ont la nouvelle variante Plunder: Blood Money à espérer. Blood Money laisse tomber de l’argent à chaque mort et paie un supplément pour terminer les contrats de prime et effectuer des mouvements de finition. Les fans multijoueurs obtiennent la nouvelle carte Khandor Hideout, avec sa propre liste de lecture 24/7. Il y a aussi le nouvel ensemble d’opérateurs Talon dans le magasin, mais c’est tout simplement pour le nouveau contenu.

Le reste des notes de mise à jour couvre les correctifs et les changements d’équilibre pour pratiquement toutes les parties du jeu.

Dans Warzone battle royale, le prix des baisses de chargement a été augmenté à 8 500 $. Les joueurs déconnectés abandonnent désormais leur butin et accordent la mort au joueur qui les a abattus. Infinity Ward l’a également fait, donc éviter un contrat de prime paiera désormais moins.

Les joueurs contrôleurs ont un nouvel ensemble de dispositions de boutons à essayer, ce qui le rend plus facile à jouer et ping rapidement l’environnement en utilisant les pare-chocs. De même, la disposition de Buy Station a été mise à jour pour être à la fois plus facile à lire pour tout le monde et plus facile à naviguer sur les contrôleurs.

Warzone obtient également les quatre armes décrites plus tôt cette semaine (725, MK2 Carbine, EBR-14, Deagle) qui peuvent toutes être trouvées comme butin au sol. Bien que nous ayons obtenu un nouveau fusil de chasse, les dégâts du fusil à très courte portée ont été nerfés, donc aucun coup de fusil ne fera tomber un joueur entièrement blindé. Le développeur a également corrigé un bug qui empêchait les joueurs de déployer leur parachute lors de l’équipement d’un masque à gaz, mais pas l’animation ennuyeuse qui interrompt le tir.

Sur PC, Infinity Ward a finalement répondu à nos prières et fait en sorte que les étourdissements soient moins douloureux à endurer. Lisez ci-dessous pour les notes de patch complètes, et n’oubliez pas de consulter nos conseils Warzone et nos meilleurs chargements.

Nouveaux modes / cartes

Nouvel opérateur de la Coalition, Talon.

Playlist de Khandor Hideout 24/7 dans le multijoueur de Modern Warfare!

Mode multijoueur NVG infecté – infecté dans le noir. Les survivants ont une vue thermique et une batterie NVG limitée, mais les infectés peuvent voir dans l’obscurité. Dégâts de réalisme.

Plunder: Blood Money – des gains d’argent garantis sur toutes les victimes. Les contrats de prime et les mouvements de finition paient un supplément d’argent.

Correctifs généraux

Lorsque vous utilisez une insertion tactique dans le vide sanitaire près du derrick de pétrole sur Rust, le joueur apparaîtra ailleurs sur la carte au lieu de l’endroit où l’insert Tac a été placé. Cela a été corrigé.

Lorsque vous utilisez KBM, les flèches de navigation utilisées pour changer la saison que vous consultez vont dans la mauvaise direction. Cela a été corrigé.

Correction d’un bug où la killcam montrait au joueur qu’ils avaient été tués par Thermite plutôt que par thermite underbarrel.

Dans certains cas, les joueurs Xbox peuvent rencontrer un bégaiement dans le jeu une fois que la console est en mode repos et que le paramètre «Instant On» est activé. Cela a été corrigé.

Correction d’un bug où les joueurs pouvaient voir les défis quotidiens récompenser les récompenses en double au lieu de XP.

Nous montrons maintenant le nombre d’armes et d’équipement dans la killcam. Si un joueur utilisait la puissance d’arrêt, le nombre de munitions sera orange pour indiquer cela. Nous montrons également si un joueur utilisait également Dead Silence dans la killcam.

Depuis la mise à jour 3/10, certains joueurs peuvent rencontrer des éclairs blancs de lumière / effets visuels lorsqu’ils tirent / se tiennent près d’un mur, d’un objet ou d’un autre joueur. Cela a été corrigé.

Armes

Augmentation du temps de déplacement maximal pour les boulons d’arbalète de trois à six secondes pour les tirs à longue distance.

Le rechapeur à verrou ne sera plus redéclenché s’il est interrompu après l’éjection du round (cela corrige un problème avec les rechambres redondantes à verrou après le changement d’arme).

Suppression de la description de pièce jointe inexacte de la portée améliorée de Solozero NVG: «Reflet optique visible par les ennemis».

Avantages

Amped: augmentation des vitesses de rechargement Amped pour les Strela-P, PILA et JOKR.

E.O.D: correction d’un problème où l’équipement Thermite ne montrait pas l’icône de résistance aux dommages même si la résistance aux dommages était appliquée.

Les boulons Thermite et Thermite coincés n’ont plus leurs dégâts réduits.

Mises à niveau sur le terrain

Field Upgrade Pro: cas arrêtés où les placements échoués sur le terrain entraîneraient l’utilisation de l’équipement.

Insert tactique: ajout d’une icône d’insertion tactique cassée qui s’affiche lorsque l’insert Tac est détruit.

Drone EMP: permet d’utiliser le drone EMP au début d’un nouveau tour dans les modes de jeu multi-tours.

Puissance d’arrêt: nous avons doublé la quantité de munitions de Puissance d’arrêt donnée aux armes Akimbo.

Couverture déployable: les fusils de chasse détruisent désormais la couverture déployable avec trois coups en mêlée.

Ajout des statistiques de dégâts pour les dégâts des véhicules et de la thermite.

Correction d’un bug où le fait de placer deux fois la couverture déployable sur une porte permettait de déplacer la porte.

Spécifique au PC

Les grenades assourdissantes sont désormais moins intenses.

Plusieurs correctifs pour éviter les plantages et améliorer la stabilité.

Forces spéciales

Opération Strongbox: correction de l’emplacement des coffres / marqueurs d’objectif de clé de chiffrement ne s’affichant pas sur la carte Tac.

Opération Strongbox: correction d’un bug qui empêchait les roquettes guidées de se verrouiller sur l’hélicoptère ennemi.

Opération Brimstone: correction d’un bug où les icônes d’objectif n’apparaissaient pas sur la Tac-Map.

Opération Crosswind: correction pour parfois sauter hors de l’avion dans une zone hors limites.

Opération Crosswind: correction pour les ennemis qui n’apparaissent pas dans l’avion si un joueur est à l’extérieur de l’avion pendant le regroupement.

Opération Chasseur de têtes: correction d’un missile de croisière marquant ses coéquipiers comme cibles ennemies.

Opération Just Reward: correction de la furtivité qui est automatiquement interrompue lors d’une nouvelle tentative de l’opération.

Opération Just Reward: les sentinelles ennemies ne tireront plus sur les parachutistes.

Rééquilibrage des dégâts explosifs contre les Juggernauts.

Correction d’un bug où le Double Time Perk n’accordait pas les bons bonus de vitesse.

Correction d’un bug de la caméra qui pouvait parfois dériver pendant le trajet dans la camionnette.

Correction des icônes n’apparaissant pas correctement lors de l’utilisation d’UAV.

Correction d’un exploit impliquant des molotovs et des caisses de munitions.

Correction de High Alert ne se déclenchant pas sur les kamikazes ou les mastodontes.

Correction d’un lancer de couteau qui ne tuait pas les ennemis d’un coup.

Correction pour les joueurs réapparaissant avec des clips / magazines de munitions vides.

Correction des attaques ennemies au corps à corps ignorant l’armure du joueur.

Correction de l’avantage de réapprovisionnement ne montrant pas la recharge des grenades.

Correction pour les Suicide Bombers jouant trop souvent leur VO.

Guerre au sol

Correction d’un bug qui faisait qu’un joueur tombait à travers la carte lors de son apparition sur un tank quand il était plein.

Warzone

De nouvelles armes peuvent être trouvées sur le terrain et dans les boîtes de ravitaillement: fusil de chasse 725, carabine MK2 (fusil de tireur d’élite), EBR-14 (fusil de tireur d’élite) et .50 GS (arme de poing).

Les joueurs qui se déconnectent dans Last Stand abandonnent désormais leurs objets lorsqu’ils quittent le jeu.

Correction d’un bug où l’animation du joueur équipant un masque à gaz interrompait et empêchait les joueurs de déployer leur parachute.

Dégâts rapprochés du fusil de chasse réglés pour empêcher une seule explosion de fusil de chasse d’abattre un joueur entièrement blindé. Arrêter le pouvoir peut encore y arriver.

Ajout de dispositions de bouton de contrôleur spécifiques à Warzone. Les dispositions Bumper Ping et Bumper Ping Flipped permettront à ceux qui jouent à Warzone avec un contrôleur d’utiliser la fonctionnalité Ping plus efficacement.

Pillage

Les joueurs ne peuvent plus empiler de kits d’auto-réanimation.

Les joueurs qui regardent reçoivent toujours des gains de pillage des contrats, mais à seulement 40% de la valeur versée aux joueurs vivants.

Correctifs permettant d’éviter les accrochages lors de l’interaction avec des hélicoptères de dépôt d’espèces et des contrats de reconnaissance.

Bataille royale

Correction d’un bug rare qui permettait aux joueurs d’équiper deux boucliers anti-émeute s’ils avaient deux camouflages différents, mais un seul apparaîtrait sur le joueur.

Permet de voir plus facilement quel élément est sélectionné lors de l’utilisation d’une station d’achat.

Mise à jour de la disposition des boutons pour l’équipement lors de l’utilisation de la manette de jeu.

Correction d’un bug pour les joueurs ne recevant pas de bannière en haut à droite de l’écran pour les alliés ou les ennemis initiant des séquences de mise à mort.

Empêchez les balles qui frappent le bouclier anti-émeute d’épuiser l’armure du joueur.

Si un joueur vole le drone Recon hors des limites, le joueur entendra le compte à rebours hors limites mais ne verra pas le compte à rebours éclabousser sur son écran. Cela a été corrigé

Correction de divers exploits potentiels.

Mises à niveau sur le terrain: correction d’un bug qui empêchait certaines mises à niveau sur le terrain à la fin du pré-match.

Les joueurs seront désormais tués lorsque quelqu’un que vous avez abattu se déconnecte du jeu.

Réduction du montant en espèces donné pour éviter une prime.

Augmentation du prix de Dropout Loadout dans la station d’achat à 8500 $.

