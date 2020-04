Le patch de la saison 3 de Call of Duty: Modern Warfare résout votre problème d’indicateur de déverrouillage vert une fois pour toutes

Par Sherif Saed,

Jeudi 9 avril 2020 11:40 GMT

Le plus grand changement dans le patch Modern Warfare de cette semaine est presque passé inaperçu.

Loin de tous les principaux changements et correctifs arrivés cette semaine avec Call of Duty: Modern Warfare / WarzoneLe patch de la saison 3, il y a un petit ajout qui n’était même pas mentionné dans les notes de patch.

Ce changement a été confirmé il y a quelques semaines comme étant en cours, mais n’a jamais été annoncé dans le cadre de ce patch. Les joueurs étaient ravis de lancer le jeu et de tomber dessus eux-mêmes.

Cela étant, Mesdames et Messieurs, une solution à l’indicateur de déverrouillage vert vous rend fou.

de r / modernwarfare

Dans Modern Warfare et Warzone, le jeu vous avertit chaque fois que vous déverrouillez quelque chose de nouveau en plaçant une petite boîte verte sur le menu. Vous le verrez plus souvent sur la page des cours, mais en raison du grand nombre d’armes, d’accessoires et de camouflages que vous pouvez déverrouiller, il était difficile d’essayer de trouver quel pistolet avait quel nouveau déverrouillage à vérifier.

Gardez à l’esprit que cela devait être fait pour chaque nouvel élément, y compris chacun des différents déverrouillages de camouflage. Pour les joueurs de Warzone, c’est un problème encore plus important car ils utilisent généralement une large gamme d’armes à chaque match, qui débloquent tous de nouveaux objets pendant que vous jouez.

Maintenant, il y a une nouvelle invite que vous verrez en bas à gauche qui efface tout cela en une seule pression sur le bouton. Vous aurez besoin d’avoir des alertes vertes actives pour le voir, et il les efface pour chaque onglet individuellement. Donc un pour l’armurier, un autre pour les opérateurs et un troisième pour les casernes.

Dans d’autres nouvelles, la page de destination officielle de la saison trois a brièvement confirmé l’ajout de Duos à Warzone, il est donc très probable qu’elle arrive bientôt.

