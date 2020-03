Le patch Division 2 apporte de grands changements aux chasses à l’homme saisonnières, difficulté à évoluer

Par Sherif Saed,

Mercredi 25 mars 2020 09:26 GMT

La Division 2 a reçu une grosse mise à jour aujourd’hui.

La division 2 les serveurs sont arrêtés au moment de la rédaction de ce document pour trois heures de maintenance afin de préparer la sortie du patch 8.4. Les serveurs doivent être de nouveau en ligne par 04h30 PT, 07h30 HE, 11h30 Royaume-Uni.

Il s’agit du premier patch du jeu depuis le lancement de l’extension Warlords of New York, et également le premier depuis le début du nouveau système Seasonal Manhunt. La mise à jour apporte quelques modifications à cela, ainsi que plusieurs changements d’équilibre pour rendre le combat moins punissant aux niveaux supérieurs et dans les grands groupes.

Les joueurs de chasse à l’homme saisonnier progressent désormais en difficulté normale et au-dessus, ce qui permet à tout membre du groupe de progresser quelle que soit la difficulté choisie par le chef de groupe. La modification de la difficulté ne réinitialisera plus la progression, et il existe désormais un bouton spécifique pour réinitialiser la progression de la chasse à l’homme saisonnière.

En ce qui concerne l’équilibre, le patch réduit les dégâts des PNJ à tous les niveaux et dans toutes les difficultés. Cela s’applique également à la mise à l’échelle du groupe, ce qui signifie que les ennemis ne surcompenseront plus la taille du groupe avec des HP et des dégâts accrus. À l’avenir, les valeurs ennemies de HP et d’armure seront déterminées en fonction de la difficulté. Héroïque et Légendaire sont les deux exceptions, où les ennemis auront plutôt plus de PV et d’armure, mais uniquement pour compenser la baisse de l’échelle du groupe.

Lisez ci-dessous pour les plus grands changements:

Modifications du gameplay

La chasse à l’homme saisonnière est modifiée pour permettre la progression en difficulté normale et au-dessus. Cela facilitera le jeu ensemble, car tous les joueurs progresseront quelle que soit la difficulté définie par le chef de groupe.

La chasse à l’homme saisonnière reçoit un bouton dans l’interface utilisateur de la chasse à l’homme qui permet aux joueurs de réinitialiser la chasse à l’homme pour la rejouer. Cela permet aux joueurs de réinitialiser la progression spécifiquement et sans changer la difficulté globale.

Cela signifie également que changer la difficulté globale ne réinitialisera pas la chasse à l’homme saisonnière et les joueurs doivent la réinitialiser via l’interface utilisateur de la chasse à l’homme saisonnière.

Le masque de Coyote tombera de Coyote avec une chance de chute accrue sur des difficultés plus élevées.

Nous cherchons également à fournir le masque aux joueurs qui ne les ont pas reçus même s’ils ont atteint le rang de saison 35.

Augmentation de la qualité des récompenses pour les activités Open World suivantes afin qu’elles soient conformes aux autres activités: exécution publique, blocus des colonies et diffusion de propagande.

Les caches de récompenses des matchs de conflit au niveau maximum sont maintenant de qualité haut de gamme.

Équilibrer les changements

Réduisez les dégâts des PNJ pour toutes les difficultés.

Cela s’applique à tous les PNJ et activités et les ennemis infligeront moins de dégâts aux joueurs par rapport à leur niveau de dégâts actuel.

Réduisez la santé des PNJ et Amor pour la mise à l’échelle du groupe.

Échelle de santé et d’armure ennemie pour les groupes de 2, 3 et 4 joueurs en fonction de la vétéranité.

Cela signifie que la santé et l’armure des ennemis rouges, vétérans, élites et nommés seront réduites par rapport à leurs valeurs actuelles.

De plus, nous ajustons la santé et l’armure en fonction de la difficulté de l’activité.

Cela s’applique aux difficultés difficiles et difficiles où les ennemis auront une santé et une armure inférieures à leurs valeurs actuelles.

Une exception est les ennemis de difficulté Héroïque et Légendaire qui verront leur Santé et leur Armure augmentées pour compenser les réductions d’échelle du groupe à leurs valeurs.

Modifications spécifiques à Black Tusk

Réduction de la santé des Warhounds.

Réduction des dégâts de Warhound Sniper.

Réduction des dégâts du spin 360 du minigun Warhound.

Augmentation de la durée de l’icône d’intention de la rotation 360 du Warhound Minigun pour donner aux joueurs plus de temps pour réagir.

Réduction de la santé des points faibles de l’unité de contrôle de Warhound Grenadier.

Station d’assistance

Santé de base réduite de la station de support.

Ajustement de l’échelle de santé de la station de soutien avec vétérans.

Probabilité accrue de déployer des postes de soutien en plein air (loin du couvercle).

Les effets EMP endommageront désormais la station de support.

Corrections de bugs

Correction de la localisation du dialogue manquant pour le portugais brésilien sur Stadia.

Correction d’un problème en raison duquel les éléments d’interface utilisateur du développeur étaient visibles dans le menu Langue et paramètres.

Améliorations apportées aux problèmes de streaming de données sur PlayStation 4.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner la réinitialisation des paramètres en jeu après la réapparition d’un joueur.

Correction d’un problème entraînant la réinitialisation de la progression de la chasse à l’homme saisonnière lors du changement de directives.

Correction d’un problème qui empêchait le programme Apparel Event Urban Jungle de s’afficher correctement dans le jeu.

Correction d’un problème entraînant la livraison d’Intel cible dans la boîte aux lettres. Cela a maintenant été supprimé car Target Intel n’est plus utilisé dans le jeu.

Correction d’un problème qui empêchait la Sticky Bomb de faire des dégâts dans certaines circonstances.

Correction d’un problème en raison duquel les déploiements de Shock Trap étaient très rapprochés lors du lancement.

Correction d’un problème entraînant une difficulté globale affectant le raid Opération Dark Hours.

Correction d’un problème qui empêchait les spécialisations de se déverrouiller lorsque vous possédiez l’édition Ultimate ou que vous aviez acheté le pack de l’année 1.

Correction d’un problème en raison duquel les récompenses de saison étaient ignorées et donnaient à la place des doublons aux joueurs lorsqu’ils gagnaient plusieurs niveaux de saison.

Correction d’un problème en raison duquel l’objectif «Terminer la mission de l’île de Roosevelt en difficulté difficile ou supérieure» ne comptait pas pour la chasse au paria du projet quotidien.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher la récompense de la saison de niveau 35.

Correction d’un problème entraînant des valeurs de santé involontaires sur les boucliers.

Correction d’un problème entraînant la réinitialisation des classements de saison.

Correction d’un problème qui provoquait la réinitialisation des minuteurs de mission de la ligue lorsqu’une rencontre avec un voyou effaçait le groupe.

Pour le journal complet des modifications, consultez les forums officiels.

