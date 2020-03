Le patch Outer Worlds introduira la mise à l’échelle des polices

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 5 mars 2020 21:10 GMT

Si vous avez eu du mal à lire du texte dans The Outer Worlds, cela est sur le point de changer.

Lorsque le patch 1.3 sortira plus tard cette semaine pour Les mondes extérieurs, il comportera une nouvelle option de mise à l’échelle des polices.

Avec la mise à l’échelle des polices, vous pourrez ajuster la taille du texte sur la plupart de l’interface utilisateur. La mise à jour aura également amélioré la coloration des polices pour une meilleure visibilité. Une mise à jour en novembre a ajouté une bascule pour augmenter les polices pour le texte de conversation, les sous-titres cinématographiques, les sous-titres d’écorce et le texte du terminal.

En outre, vous pouvez vous attendre à une prise en charge ultrarapide pour le chargement des écrans et des cinématiques, le suivi de carte multi-quête qui vous permettra de voir les quêtes inactives sur la carte et de les sélectionner, et l’option de réglage HUD du réticule «Visant uniquement» (ADS ou portée).

Ailleurs dans les notes de mise à jour préliminaires, il a été mentionné que les développeurs ont corrigé le paramètre d’aberration chromatique sans enregistrer; un nouveau paramètre Invert «X-Axis» a été ajouté; une bascule pour le sprint a également été ajoutée; l’équipe a amélioré la qualité des largages d’objets lors de la mort de Manti-Queens; et corrigé les effets d’encombrement qui ne fonctionnaient pas correctement avec l’avantage de confiance.

Depuis sa sortie, le jeu a expédié plus de 2 millions d’unités, dépassant considérablement les attentes de l’éditeur.

Sorti fin octobre sur PC, PS4 et Xbox One, le jeu devait sortir pour Switch le 6 mars, mais les inquiétudes concernant le coronavirus ont retardé le jeu.

