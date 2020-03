Le patron de Take-Two, Zelnick, affirme que le coronavirus pourrait entraîner un travail à distance

Le PDG de Take-Two Strauss Zelnick a déclaré que l’épidémie de coronavirus COVID-19 pourrait conduire à plus d’entreprises ayant leurs employés travaillant à domicile.

S’exprimant lors de la conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications – comme l’a rapporté GamesIndustry.biz – l’exéc. leur personnel travaille à distance.

“Chaque fois que des gens sont malades ou ont tragiquement perdu la vie, c’est un sujet plus important que tous ceux que nous couvrons aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “En termes de continuité des activités, nous ne sommes pas concernés. En termes de consommateurs, nous ne sommes pas concernés. Et nous avons la possibilité de travailler à distance si cela se résume à cela. Et je ne pense pas que ce sera le cas.”

Il a poursuivi: “Ils vont devoir trouver un moyen d’être tout aussi productif à la maison. En fait, je pense que l’une des choses qui pourrait en sortir si c’est aussi répandu que je le pense, une conséquence inattendue beaucoup d’entre nous qui étaient sceptiques au sujet du travail à distance vont être moins sceptiques à ce sujet.

“Je suis l’un d’eux d’ailleurs. Je ne crois pas beaucoup au travail à distance. Mais je pense que je serai surpris. Je pense que vous allez voir un changement important, peut-être un changement durable, dans les affaires Voyage.

“Est [remote work] aussi efficace que d’être face à face? En fait, je ne pense pas. Mais aussi, chacun de vous [addressing the conference audience] perte de productivité pour arriver et revenir d’ici, et le temps qui est moins productif ici. Je ne suis pas sûr. Nous pouvons être très surpris de sortir de cela. “

Le coronavirus COVID-19 a déjà eu un impact sur plusieurs événements dans l’industrie des jeux, avec des sociétés qui se sont retirées du PAX East de Boston la semaine dernière, tandis que GDC 2020 et Eve Fanfest du CCP ont été annulés.

L’E3 progresse apparemment malgré la déclaration de l’état d’urgence de la Californie.