Le PCC a annulé EVE Fanfest en raison de problèmes de coronavirus

Le PCC a déclaré, à la lumière des préoccupations liées aux coronavirus, qu’il a décidé d’annuler EVE Fanfest 2020.

Le studio a annoncé sur Twitter qu’il avait pris la décision difficile d’annuler le EVE Fanfest 2020 en raison des préoccupations croissantes entourant le coronavirus.

“À la lumière des développements mondiaux récents et en cours entourant la propagation du coronavirus COVID-19, nous avons pris la décision d’annuler l’événement Fanfest de cette année à Reykjavik, en Islande”, lit l’annonce officielle (merci, massivement).

«Nous nous sentons absolument obligés de suivre la ligne de conduite la plus responsable et de prioriser la sécurité et le bien-être de nos participants, de notre personnel et bien sûr du grand public islandais.

“Nous réalisons que la situation dans un mois pourrait être très différente, mais la façon dont les événements se développent à la fois dans le monde et dans les pays voisins de l’Islande, un examen approfondi et sérieux a clairement indiqué qu’il s’agit d’une étape nécessaire à prendre.”

Les inquiétudes concernant le coronavirus ont conduit de nombreuses entreprises à se retirer d’événements tels que GDC et Pax East. Cela a également conduit à l’annulation des matchs de Tapei Game Show, PUBG Global Series: Berlin et Overwatch League en Corée du Sud.

