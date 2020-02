Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, promet 10 milliards de dollars pour lutter contre le changement climatique

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé une nouvelle campagne massive pour aider à sauver la Terre du changement climatique. L’homme le plus riche du monde a annoncé qu’il lançait le Fonds Bezos Earth avec 10 milliards de dollars de son propre argent pour lancer les choses.

Il a annoncé l’initiative dans une publication Instagram, dans laquelle il a souligné que “le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète”. Il a déclaré que le Bezos Earth Fund accordera des subventions aux scientifiques, aux militants, aux organisations non gouvernementales et à d’autres campagnes de lutte contre l’impact du changement climatique.

“Je veux travailler avec d’autres à la fois pour amplifier les moyens connus et pour explorer de nouvelles façons de lutter contre l’impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous”, a-t-il déclaré. “Cette initiative mondiale financera des scientifiques, des militants, des ONG – tout effort qui offre une réelle possibilité d’aider à préserver et à protéger le monde naturel. Nous pouvons sauver la Terre. Elle va prendre des mesures collectives de la part des grandes entreprises, des petites entreprises, des États-nations les organisations mondiales et les individus. “

La première des subventions sortira cet été. Bezos aurait une valeur nette de plus de 120 milliards de dollars US.

Amazon, l’une des plus grandes sociétés au monde, a une “énorme empreinte carbone”, selon The Hollywood Reporter, car elle expédie des produits dans le monde entier en utilisant des combustibles fossiles pour les avions, les camions, etc. Certains employés d’Amazon ont créé le groupe Amazon Employees for Climate Action qui a critiqué l’entreprise pour ne pas en faire assez pour lutter contre le changement climatique.

Amazon s’est engagé à faire mieux en ce qui concerne sa consommation d’énergie. En 2019, la société a dévoilé son intention d’utiliser l’énergie solaire et éolienne dans le cadre de son plan visant à rendre l’entreprise neutre en carbone d’ici 2040.

Le Bezos Earth Fund est distinct des initiatives d’Amazon, les 10 milliards de dollars provenant directement de Bezos lui-même. Il fait suite à son précédent fonds, The Day 1 Families Fund, qui finance un réseau d’écoles à but non lucratif pour aider les familles sans-abri. Bezos et son ex-épouse MacKenzie Bezos ont engagé 2 milliards de dollars dans cet effort.

Amazon est bien plus qu’un détaillant en ligne ces jours-ci. La société exploite également une importante entreprise de cinéma et de télévision avec Amazon Studios, avec l’émission de télévision Lord of the Rings comme l’un de ses principaux projets à venir. Amazon gère également Amazon Game Studios qui est à l’origine des deux prochains MMO, dont New World et un MMO sans titre Lord of the Rings. Amazon est également propriétaire du site de streaming vidéo Twitch et de la chaîne d’épiceries Whole Foods, tandis que Bezos est lui-même propriétaire du Washington Post.

L’annonce de ce nouveau Bezos Earth Fund intervient quelques jours seulement après avoir découvert que Bezos payait un montant record de 165 millions de dollars pour acheter un manoir hollywoodien appartenant auparavant à la légende de l’industrie musicale David Geffen.

Au-delà de Bezos et d’Amazon, Sony a annoncé que la PlayStation 5 serait plus respectueuse de l’environnement, tandis que Microsoft crée la première console de jeu neutre en carbone au monde.

