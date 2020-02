Le PDG de Nvidia considère les ordinateurs portables comme “la console” du futur

La société a enregistré un total de 1,49 million de dollars en avantages économiques en 2019.

Le PDG deNvidia, Jen-Hsun Huang, a parlé avant luicroissance des ventes d’ordinateurs portablespour les titres de sociétés et les a qualifiés de nouveau type de console de jeu compte tenu du succès commercial enregistré par la société verte

“Notre activité ordinateur portablea connu une croissance à deux chiffres pendant huit trimestres consécutifs, et c’est sans aucun doute un jalon qui nous permet d’évaluer ce type d’ordinateurscomme nouvelle catégorie de jeux. En outre, j’ose dire que c’est la plus grande console du monde “, a déclaré Huang dans Seeking Alpha.

Les revenus de jeu de Nvidia ont augmenté de 56% d’une année sur l’autre en 2019, avecun total de 1,49 million de dollars. Au cours de cette année, selon le calendrier fiscal de Nvidia, la société a réalisé un bénéfice total de 5,52 millions de dollars, 5% de moins qu’en 2019. Selon Huang,une grande partie des avantages économiques proviennent de fortes ventes d’ordinateurs portables équipés de GPU Nvidia GeForce.

Nous avons vu en décembre dernier les nouveaux jeux présentés par la société verte, et donne tellement important au PDG de Nvidia pour les ventes d’ordinateurs portables orientés pour profiter de ces jeux qu’il les croitils surpassent les consoles Xbox, PS4 et Nintendo Switch en tant que plateforme de jeu.

“La raison de ce revenu élevé est queil y a plus de personnes avec des ordinateurs portables que tout autre appareil “, Poursuit Huang. À cela s’ajoute que la société a confirmé que sa technologie PhysX est arrivée en 2020, et les qualités que Geforce Now offre pour diffuser en direct et en streaming, ce qui est un incitatif supplémentaire.

Il ne reste plus qu’à voir comment se déroule l’année pour savoir si les ventes d’ordinateurs portables avec des cartes graphiques spécifiques pour les jeuxIls montent sur le marché en tant que plate-forme leader pour profiter de nos titres.

