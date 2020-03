Le PDG et le président exécutif de Gfinity démissionnent alors que le cours des actions chute

La société d’esports Gfinity est dans une situation financière instable, son PDG et son président exécutif se retirant de leurs fonctions.

Dans un communiqué publié sur son site d’investisseur, la société a déclaré que le directeur général Graham Wallace et le président exécutif Garry Cook ont ​​quitté leurs postes immédiatement. John Clarke, responsable commercial et marque mondial, a été nommé PDG, tandis que le cofondateur et président de l’entreprise, Neville Upton, a pris la présidence.

Gfinity indique qu’elle prévoit de déclarer avoir réalisé 3,5 millions de livres sterling (4,2 millions de dollars) de revenus pour les six premiers mois de cet exercice, avec un bénéfice de 2,1 millions de livres sterling (2,5 millions de dollars) et une perte d’exploitation de 2,4 millions de livres sterling (2,9 millions de dollars). La route ne s’annonce pas brillante à l’avenir non plus, la société affirmant que le deuxième semestre de cet exercice a été frappé par des opportunités commerciales qui ne se sont pas ouvertes et des partenariats qui ont été plus lents à se matérialiser que prévu.

Cook a rejoint Gfinity au printemps 2018. Depuis lors, le cours de l’action de la société a chuté de 12,75 £ (15,34 $) à seulement 83p (1 $) le vendredi 13 mars. Au moment de la rédaction de ce rapport, ils ne représentaient que 32p (0,39 $), la société étant évaluée à seulement 1,56 M £ (1,87 M $).

Soit dit en passant, ce n’est que le double de ce que Cook et Wallace étaient payés avant de se retirer. Selon UK Investor Magazine, Cook a reçu un salaire et une prime de 120 000 £ pour un total de 412 400 £ (496 234 $) l’année dernière, tandis que Wallace a reçu 369 875 £ (445 065 $).