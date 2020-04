Le père de Vagrant Story propose le retour de ce mythique JRPG

Réalisateur de Final Fantasy XII, Matsuno suscite l’espoir parmi ses fans.

La dernière mise à jour de Final Fantasy XIV Shadowbringers est arrivée avec une nouvelle ligne de quête appeléeSauvez la reineet il y a quelque chose d’un peu spécial à ce sujet. Yasumi Matsuno a aidé à créer ces scénarios qui sont liés à l’histoire de Final Fantasy XIV Return to Ivalice, et elle a voulu être intéressée sur Twitter parla réaction des joueurs hors du Japon.

L’un d’eux lui a fait savoir qu’ils étaient tous prêts àla suite de Vagrant Story, auquel le designer a répondu Mais il suffit d’attendre, d’attendre!, un message qui a déjà commencé à donner de l’espoir aux joueurs. Matsuno a noté qu’un certain aspect de Save the Queen vient d’un concept pour faire une suite de Vagrant Story quia à l’esprit depuis des décennies.

La réponse du concepteur dans le but de générer un battage médiatique pourrait être une blague, mais avec le travail continu de Matsuno dansla scène d’IvaliceAu fil des ans, y compris cette nouvelle histoire dans Final Fantasy XIV, il serait logique queJ’avais l’intention de retourner à Vagrant Story.

Vagrant Story a été lancé sur PlayStation en 2000. Célébrant maintenantson vingtième anniversaireet de nouvelles nouvelles pourraient émerger. De son côté, Final Fantasy XIV Shadowbringers est disponible pour PlayStation 4 et PC et nous quittons ici notre analyse.

En savoir plus sur: Matsuno, Final Fantasy, Final Fantasy XIV, Shadowbringers et Valgrant Story.

