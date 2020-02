Le personnage d’Apex Legends est idéal pour les nouveaux arrivants

Avec la saison 4 d’Apex Legends en cours, le nouveau personnage Revenant est un ajout intéressant à la liste du jeu. Ses capacités peuvent fortement inverser le cours d’un échange de tirs, et je suis curieux de savoir où il atterrira dans la dynamique de l’équipe au sens large. Jusqu’à présent, il se sent comme un personnage un peu plus accueillant pour les nouveaux arrivants et les ennemis de la bataille royale.

Après avoir joué en tant que Revenant depuis le lancement d’hier de la saison 4, je ne sais pas encore s’il sera mon choix préféré ou mon plus grand ennui sur le champ de bataille: sa capacité à se reproduire et à faire coéquipier en fait un bon choix pour les débutants, mais aussi une douleur totale dans le cul. Je me suis assis avec le rédacteur en chef Riley MacLeod pour parler de ce que nous aimons de la nouvelle mise à jour d’Apex Legends et où nous atterrissons (heh) avec Revenant, le robot edgelord que je suis sûr que j’aimerai détester.

Regardez la vidéo ou lisez un extrait ici:

Paul: Le Totem de la mort de Revenant est une bonne touche car Apex Legends fait un très bon travail pour éliminer cette graisse qui pourrait décourager les nouveaux arrivants ou les gens qui n’aiment pas les jeux de bataille royale. Cela vous donne une réapparition, essentiellement. Qu’avez-vous pensé de sa capacité ultime?

Riley: Je n’ai pas eu la chance de l’utiliser dans aucun match, mais c’est une bonne idée. Je pense que vous avez raison: Apex Legends réduit les choses. Le revers de la médaille, c’est que parfois je sens que je dois être un peu mieux. Je jouais juste à Fortnite avant cela et basculer entre eux peut être si déroutant. Chaque fois que je passe d’Apex à un autre jeu avec des dégâts de chute, je subis immédiatement des dégâts de chute.

Paul: Je pense que l’un de mes ajouts préférés, qui est plus sous-jacent, est la façon dont Revenant interagit avec les autres personnages. Comme quand vous essayez de remercier les gens, il dit quelque chose comme “ne pense pas que je vous dois quoi que ce soit.”

Riley: Il est tellement Reaper-y.

Paul: J’aime cette couche de caractère pour ces interactions. Surtout avec quelqu’un comme Pathfinder, qui est l’opposé de lui, qui est si joyeux. Ce ne sont que de très bonnes interactions qui ajoutent de la couleur, et cette carte continue de me rappeler à quel point ce jeu est coloré et vibrant et plein de personnalité, ce qui est la moitié de la raison pour laquelle je continue d’y revenir.

.