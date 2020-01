Le personnage DLC de Super Smash Bros.Ultimate sera dévoilé – HITC

Nintendo

Au lieu d’une Nintendo Direct, Super Smash Bros.Ultimate dévoilera officiellement son cinquième personnage DLC le 16 janvier 2020.

Plutôt qu’une Nintendo Direct suggérée dans l’histoire originale, le 16 janvier 2020 verra à la place le cinquième personnage DLC de Super Smash Bros.Ultimate.

Comme annoncé par Nintendo (via Nintendo Life), le directeur de la série pour Super Smash Bros.Ultimate, Masahiro Sakurai, animera une diffusion en direct pour fournir un aperçu en profondeur du dernier combattant à ajouter à la liste complète du jeu.

Ce livestream durera environ 35 minutes et commencera à 06h00 PST, 09h00 EST et 14h00 GMT.

En ce qui concerne qui sera le plus récent combattant, il semble que ce soit Dante de Devil May Cry, car le producteur Matt Walker a déclaré que les fans devraient anticiper les nouvelles de DMC le 16 janvier.

Histoire originale:

Alors que beaucoup de gens attendent Pokémon Direct aujourd’hui, beaucoup plus espèrent que la première Nintendo Direct de 2020 commencera ce mois-ci. Il y a eu beaucoup de rumeurs et de ragots à ce sujet, et la date précise du 16 janvier a peut-être été divulguée par une source qui a souvent fait ses preuves.

Il y a beaucoup à être excité en 2020 pour les fidèles de Nintendo Switch, car Animal Crossing New Horizons est l’une des plus grandes exclusivités de la console et sortira en mars, et Tokyo Mirage Sessions #FE Encore est un titre fantastique d’Atlus qui est libéré en moins de deux semaines.

Cependant, bien que ce qui précède soit très excitant, de nombreux fanatiques de Switch réclament toujours une Nintendo Direct de janvier 2020 afin qu’ils puissent voir ce qu’il y a d’autre à attendre dans un avenir immédiat.

Quand est la prochaine Nintendo Direct pour 2020?

Le prochain Nintendo Direct serait diffusé le 16 janvier 2020.

Ce serait le premier Nintendo Direct de la nouvelle décennie, et ce serait quelque peu inhabituel car le dernier à avoir lieu en janvier remonte à 2015.

Cela étant dit, Nintendo n’a annoncé un Pokémon Direct que pour le mois, donc rien n’est officiel.

Une fuite du système GameStop avait précédemment suggéré que des annonces non confirmées étaient à l’horizon, et un producteur de Devil May Cry a dit aux gens sur Twitter (via Daily Star) de marquer les dates “16 janvier, 30 janvier et 13 février”.

La date du 16 janvier coïncide avec la fuite de Nintendo Direct publiée par l’utilisateur Twitter @Muguwus.

Selon GameRant, cet utilisateur de Twitter a eu raison plusieurs fois dans le passé, comme la fuite précise du dévoilement du remake de The Legend Of Zelda: Link’s Awakening pour le Nintendo Direct de février 2019.

Encore une fois, Nintendo n’a pas confirmé qu’un autre Direct aura lieu ce mois-ci.