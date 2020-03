Le personnel de Bungie et Microsoft travaillera à domicile en réponse au coronavirus

Par Sherif Saed,

Alors que les craintes face à une flambée épidémique de coronavirus montent, les développeurs prennent désormais de plus grandes précautions.

Après des semaines de nouvelles sur les événements annulés et retardés, les développeurs de jeux sont maintenant passés à l’étape suivante pour prévenir une épidémie: le travail à domicile.

Le développeur de Destiny, Bungie, a annoncé qu’il déplacerait indéfiniment tout le personnel pour travailler à domicile. Le développeur a construit une infrastructure qui permet à tous les membres de l’équipe de travailler à distance sans impact sur le flux de travail.

«Aujourd’hui, nous avons activé cette infrastructure et cette politique de travail entièrement à distance pour tous les employés de Bungie à travers le monde, dans le but de prioriser la sécurité de nos employés et de continuer à développer et à proposer un jeu que nous aimons pour notre communauté», a écrit le développeur. .

“Notre objectif est de continuer à façonner l’univers de Destiny en constante évolution, tout en rendant ces efforts en coulisses pour que tout fonctionne correctement et invisible pour nos fans.”

Bien que Bungie affirme que cela pourrait ralentir les versions de correctifs à court terme, le développeur ne s’attend pas à retarder le début de Season of the Worthy ou le lancement de Trials of Osiris. Une fois la menace atténuée, Bungie s’efforcera de «réintégrer» le personnel au développement sur site.

Par ailleurs, Microsoft a également demandé au personnel de son siège de Seattle ainsi qu’à ceux de San Francisco de travailler de chez lui jusqu’au 25 mars. Bungie et Microsoft sont principalement basés à Seattle, qui a actuellement le taux de mortalité par coronavirus le plus élevé du pays avec dix décès .

Ce qui se passe à Seattle n’est pas différent de ce que Lost Angeles a traversé ces derniers jours. L’état d’urgence déclaré à Los Angeles a mis en doute le retour de l’E3, un événement déjà assiégé.

Bien que nous n’ayons pas encore entendu parler des dates de sortie du jeu ou des mises à jour majeures souffrant de retards en raison du coronavirus, il y a de fortes chances que le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X soit repoussé.

