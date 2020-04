Le personnel de Capcom travaille à distance jusqu’en mai en raison d’un coronavirus

Capcom a choisi de faire travailler ses collaborateurs à distance pour les prochaines semaines.

Comme annoncé dans une mise à jour du site, l’éditeur japonais a demandé à son personnel de travailler à domicile entre le 13 avril et le 6 mai.

“Compte tenu de la situation actuelle entourant la propagation du COVID-19 au Japon, Capcom Co., Ltd. mettra en œuvre une politique générale de travail à domicile ou de rester à la maison pour les employés du lundi 13 avril au mercredi 6 mai”, a déclaré Capcom. .

“Capcom s’est engagé à donner la priorité à la sécurité des employés, de leurs familles, de nos partenaires commerciaux et du public. Nous surveillerons de près les plans et politiques définis par les gouvernements nationaux et locaux afin d’agir rapidement pour prévenir la propagation de COVID- 19. “

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé qu’un employé de Capcom avait contracté le virus. En conséquence, l’entreprise a pris un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité de son personnel. Le mois dernier, deux employés de Microsoft ont été confirmés atteints de la maladie.

De nombreuses entreprises, dont Microsoft, Ubisoft et Bungie, ont insisté pour que ses employés travaillent à domicile en raison de problèmes de coronavirus.

Cependant, le coronavirus n’a pas affecté le succès que la firme japonaise connaît actuellement avec la franchise Resident Evil. Rien que ce mois-ci, il a été rapporté que Resident Evil 8 et un remake de Resident Evil 4 pourraient être publiés l’année prochaine.

De plus, le remake de Resident Evil 3 a été expédié à deux millions d’exemplaires au cours des cinq premiers jours de sa sortie.