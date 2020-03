Le personnel de GAME “de plus en plus inquiet” à propos de Animal Crossing: la demande de nouveaux horizons lors d’une épidémie de coronavirus

Ce week-end, d’innombrables propriétaires de UK Switch se rendront dans leur magasin GAME local pour récupérer une copie de Animal Crossing: New Horizons, malgré le fait que le reste du pays – sans parler d’une grande partie du monde – est actuellement en proie à une épidémie de coronavirus qui oblige les gens à rester à l’intérieur de peur de propager l’infection.

Cependant, à l’instar du magasin américain GameStop, GAME – le seul détaillant de grande rue axé sur les jeux vidéo au Royaume-Uni – a déclaré qu’il restera ouvert pour faire face aux hordes de fans de Nintendo qui recherchent une copie de la simulation de vie populaire.

GAME a demandé à ses magasins de continuer à faire du commerce et le personnel est de plus en plus préoccupé par la façon dont ils vont faire face à la fréquentation accrue de jeux comme New Horizons et DOOM Eternal – deux des plus grandes sorties de 2020 jusqu’à présent – ainsi que la fermeture imminente des écoles britanniques, ce qui réduira les effectifs car les parents doivent rester en dehors du travail et pourrait potentiellement augmenter le nombre de jeunes joueurs entrant dans les magasins à la recherche de jeux pour les divertir .

S’adressant à nos amis chez Eurogamer, un directeur de magasin GAME – qui souhaitait rester anonyme – a déclaré:

Mes collègues et moi sommes de plus en plus inquiets du manque d’action ou des inquiétudes apparentes de notre siège social. C’est avant même de considérer les nouvelles versions et l’augmentation du volume des appels téléphoniques alors que les gens se demandent si nous sommes ouverts pour les nouveaux titres, donc ce sera probablement un week-end très chargé.

La grande préoccupation du personnel est qu’en restant ouvert pendant une période très chargée, il augmente ses chances de contracter le virus chez un client. Un membre du personnel de GAME a déclaré que les magasins Eurogamer étaient censés être approvisionnés en désinfectants pour les mains, mais cela ne s’est pas encore produit:

Dans notre magasin, nous apportons le nôtre où nous le pouvons ou nos collègues ont eu la gentillesse de partager pour nous assurer que nous sommes aussi propres que possible, et des amis des magasins GAME à travers le pays m’ont dit que c’était la même chose là aussi.

Il semblerait que tout cela fasse écho à la situation susmentionnée de GameStop aux États-Unis, où la société met les bénéfices avant la santé de son personnel. GAME – qui n’a pas encore commenté les conclusions d’Eurogamer – gère un réseau de comptes de médias sociaux via ses magasins, dont l’un a informé les acheteurs que le numérique était toujours une option.

Bien que le gouvernement britannique n’ait pas encore forcé la fermeture des magasins, certains membres du personnel de GAME espèrent que la direction franchira le pas de toute façon en temps voulu – comme une autre source anonyme de l’atelier:

Nous espérons tous qu’ils prendront la décision peu de temps avant que le gouvernement n’oblige essentiellement toutes les entreprises non essentielles à fermer, mais pour l’instant, cela ne semble pas se produire. Je ne continue à entrer que parce que l’entreprise ou le gouvernement ont donné l’assurance que nous serions payés si nous partions et que nous avions tous des factures à payer.

