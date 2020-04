Le personnel de GAME Furloughs est entièrement payé jusqu’à la fin avril, mais ne peut pas dire s’il aura des emplois pour revenir

Le détaillant de jeux vidéo britannique GAME a mis son personnel à la retraite jusqu’à la fin du mois d’avril en raison de l’épidémie de coronavirus, mais ne peut pas dire avec certitude s’il aura un emploi au-delà de ce point.

GAME a été contraint de fermer chacun de ses 247 magasins le 24 mars lorsque le gouvernement britannique a lancé un appel pour fermer tous les magasins de vente au détail d’articles non essentiels. Le groupe Frasers – le nom du commerce de détail du propriétaire du jeu Mike Ashley – a publié un e-mail le 31 mars qui a été vu par Eurogamer, et informe le personnel en congé que la rémunération régulière se poursuivra du 26 mars au 30 avril 2020. Le niveau de rémunération est déterminé par le revenu mensuel moyen plutôt que par les heures contractuelles.

Cependant, l’e-mail indique également que la rémunération et les emplois ne peuvent être garantis après la fin du mois d’avril. Après ce point, le personnel qui a toujours des emplois au sein du groupe recevra 80% de son salaire jusqu’à un plafond de 2500 £ par mois, conformément au programme gouvernemental de maintien de l’emploi des coronavirus, dont le groupe Fraser profite.

L’entrepôt de GAME à Basingstoke continue de fonctionner pour répondre aux commandes en ligne.

Voici quelques faits saillants édités de l’e-mail, tels que publiés par Eurogamer:

Nous travaillons à une époque sans précédent. Chaque jour, nos vies et notre économie voient d’énormes changements. COVID-19 touche tous les aspects de ce que nous faisons. Nous sommes tous touchés, en tant qu’individus, entreprises et société dans son ensemble. Notre économie se bat pour sa survie. Le commerce de détail reste l’un des secteurs les plus durement touchés. Nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour que notre entreprise reste aussi solide que possible pour notre bien à tous.

Nous devons prendre des décisions difficiles pour nous assurer que, lorsque nous nous éloignons de la situation actuelle, notre entreprise est au meilleur endroit possible. Le travail qui était autrefois là-bas a disparu; notre entreprise, comme tant d’autres, est plus petite. Nous devons répondre à ces circonstances, y compris la réduction du travail.

Comme vous le savez, à la lumière des dernières directives du gouvernement britannique et des dernières restrictions plus strictes sur l’activité autorisée, nous n’avons pas eu d’autre choix que de fermer tous nos magasins avec effet immédiat à la fermeture des marchés le 23 mars 2020. Parce que nos magasins sont fermés et parce que votre travail concerne le commerce de nos magasins, depuis cette date ou peu de temps après, vous n’avez pas pu et n’avez pas travaillé – c’est parce qu’il n’y a pas eu de travail pour vous.

Dans toute l’entreprise, il y a de nombreuses histoires humiliantes de ce que nos gens ont fait pour nous soutenir, leurs collègues et leurs communautés, nationales et locales – pour lesquelles, merci.

Cependant, l’e-mail ajoute que “… nous et vous devriez planifier que les prochains mois deviennent plus difficiles pour notre entreprise” et que “… nous ne pouvons pas exclure la possibilité de prendre des mesures aussi drastiques; nous sommes dans des circonstances difficiles . “

GAME a connu une histoire mouvementée au cours des dernières années, et il sera intéressant de voir quelle forme prendra le seul détaillant spécialisé en jeux vidéo au Royaume-Uni une fois l’épidémie de coronavirus terminée.

.