Le personnel de la boîte de vitesses rate les bonus de Borderlands 3

Le personnel du studio de jeux Gearbox basé au Texas ne recevra apparemment pas de bonus complets de la vente de Borderlands 3.

Comme indiqué par Kotaku, le personnel s’attendait à des paiements de redevances importants pour leur travail acharné sur la dernière entrée dans la franchise de tireurs de looters, mais le PDG Randy Pitchford (photo) a déclaré qu’il recevrait des primes beaucoup plus petites. Si le personnel était pas heureux avec cela, alors ils étaient invités à quitter, l’exécutif est rapporté comme disant.

La boîte de vitesses paie apparemment en dessous de la moyenne de l’industrie, mais semble compenser en partageant les bénéfices réalisés par les ventes de jeux. 60% des revenus reviennent à l’entreprise, les 40% restants étant remis au personnel sous forme de primes trimestrielles.

C’est en partie parce que Borderlands 3 avait coûté plus cher que ce que le studio avait prévu et en raison de l’ouverture par Gearbox d’un deuxième développement au Québec, au Canada.

Pitchford a déclaré que Borderlands 3 comptait 248 000 joueurs simultanés après son lancement sur Epic Games Store sur PC en septembre 2019. Peu de temps après son lancement, l’éditeur 2K a rapporté que la franchise Borderlands avait fait plus de 1 milliard de dollars à ce jour. .

“Borderlands 3 représente une valeur incroyable pour les joueurs et une réalisation incroyable pour l’équipe de Gearbox Software”, a déclaré Gearbox dans un communiqué.

“Notre studio est dirigé par des talents et nous croyons fermement en la participation de tous à la rentabilité. Le talent de Gearbox aime participer à la hausse de nos jeux – à notre connaissance, le système de bonus de redevance le plus généreux en triple-A. Depuis le début de ce programme, Le talent de la boîte de vitesses a gagné plus de 100 millions de dollars en bonus de redevance au-delà de la rémunération traditionnelle.

“Au cours de la dernière période de paie, les talents de Gearbox ont appris que Borderlands 3, ayant réalisé des revenus dépassant le plus gros investissement jamais réalisé par la société dans un seul jeu vidéo, était officiellement devenu un jeu vidéo rentable et le talent de Gearbox qui participe à la redevance” Le système de bonus a maintenant gagné son premier bonus de redevance sur ce bénéfice. En outre, une mise à jour des prévisions a été donnée au talent de Gearbox qui participe au bonus de redevance pour définir les attentes pour les prochains trimestres. Gearbox est une entreprise privée qui n’émet pas d’avenir déclarations au public, mais nous pratiquons la transparence au sein de notre propre famille. “