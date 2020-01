Le petit héros de Game Freak obtient une grosse sortie physique ce printemps

Excepté Épée et bouclier Pokémon, Game Freak a sorti quelques autres jeux l’année dernière. L’un d’eux était Héros de la petite ville en octobre. Cela a fini par être un lancement plutôt discret et a été mis à disposition exclusivement sur le Switch eShop.

Cependant, tout cela devrait changer maintenant, NIS America révélant que la “ Big Idea Edition ” de Little Town Hero arrivera sur Nintendo Switch ce printemps sous forme de version physique. Il comprend le jeu, un livre d’art, une affiche, un jeu de broches, une bande originale officielle et une boîte de collection:

Voyez grand et sauvez la journée! Little Town Hero Big Idea Edition arrive sur Nintendo Switch au printemps 2020 en version physique! #LittleTownHero

Vous pouvez précommander la «Big Idea Edition» dès maintenant dans la boutique en ligne NIS North American pour 49,99 $.

Lorsque Little Town Hero est sorti, nous lui avons attribué sept étoiles sur dix dans notre critique et déclaré que Game Freak avait prouvé qu’un RPG de style décontracté pouvait encore avoir beaucoup d’imagination, même à plus petite échelle.

Le jeu lui-même concerne un garçon nommé Axe qui doit aider à protéger son village après l’attaque des monstres. Il propose également de la musique par le Sous-titre créateur, Toby Fox.

Avez-vous attendu cette sortie physique? Commentez ci-dessous.

