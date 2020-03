Le pirate est appâté avec Beautiful Desolation et ses créateurs demandent de l’aide aux joueurs

Au cours de sa semaine d’ouverture, plus de 50 000 exemplaires ont été téléchargés sans payer le jeu.

Le nouveau jeu deLa confrérie, auteurs de Stasis, sont sortis il y a quelques jours à peine et, malheureusement pour leurs créateurs, il est devenu un titre très populaire auprès des pirates, sans que cela ait un impact positif sur les ventes. Avec une perspective isométrique 2D dans le plus pur style de stratégie classique et un thème d’aventure post-apocaltique, Beautiful Desolation a été piraté plus de 50000 fois depuis son lancement le 26 février dernier.

Soutenez ce projet; tout contribuera à faire en sorte que nous puissions continuer à jouer à des jeuxLes développeurs, désespérément, ont publié une déclaration afin d’attirer tous ceux qui profitent de l’expérience sans y contribuer: “S’il vous plaît, soutenez ce projet, y compris la bande sonore, tout sera grandement utile nous assurer de pouvoir continuer à créer des jeux. Aussiont activé une pageoù ceux qui soutiennent légalement le projet sont encouragés à faire un don pour contrer les effets du piratage.

La réalité est que si tous ceux qui jouent à Beautiful Desolation l’avaient payé, le nouveau jeu des auteurs de la remarquable Stasis seral’un des meilleurs vendeurs sur Steampendant la semaine de son lancement. Des personnages qui déçoivent profondément leurs créateurs, deux garçons assis dans une pièce aux ressources justes etl’intention de concouriravec des projets de budget millionnaire.

Le piratage et l’afflux important d’utilisateurs qui ont été intéressés par le jeu montrent que Beautiful Desolation a plus qu’assez d’éléments à mettre en évidence. Une esthétique punk unique, des puzzles, des énigmes et des aventures pleines de créatures originales, sont plus que suffisamment d’éléments pour tous les joueurs.l’effort minimum pour soutenir le projetet ses créateurs.

Ces derniers temps, nous avons vu des situations similaires, avec les auteurs d’Ooblets déçus par le pirate avant son exclusivité avec Epic Games Store, ou des cas aussi frappants que le créateur qui a mis son jeu entre les mains de pirates et les ventes se sont améliorées immédiatement.

