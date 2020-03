Le plafond de Borderlands 3 passe à 57, l’événement Revenge of the Cartels à venir le mois prochain

Par Stephany Nunneley,

Les joueurs de Borderlands 3 peuvent s’attendre à une augmentation du niveau maximum plus tard cette semaine et à un nouvel événement en jeu qui débutera le mois prochain.

Au cours d’un épisode du Borderlands Show aujourd’hui, Gearbox a discuté de l’augmentation du niveau maximum et de la Borderlands 3 événement en jeu Revenge of the Cartels.

Parallèlement au DLC Love, Guns et Tentacles du 26 mars, vient une autre augmentation du plafond. Il sera désormais de 57, au lieu de 53. Cela vous permettra de gagner quatre points de compétence supplémentaires et d’équiper deux capacités de synthèse en même temps.

Cette semaine, vous pouvez également participer à l’événement ECHOcast Twitch Extension. Pour les fans de streaming, le nouvel événement d’extension Moxxtail ECHOcast Twitch vous fournira une nouvelle façon à la fois de «dialoguer avec et de soutenir» vos streamers préférés. Le nouvel événement tire parti de la devise premium de Twitch «Twitch Bits» et permet aux téléspectateurs de «créer collectivement des cocktails» qui amélioreront les streamers une fois qu’ils seront livrés dans le jeu.

En avril, vous pouvez vous attendre à deux autres mises à jour de contenu gratuites: Mayhem Mode 2.0 et l’événement saisonnier Revenge of the Cartels.

La vengeance des cartels voit le retour de Maurice qui vous chargera de retirer les agents du cartel dans les Borderlands. Si vous atteignez le quota de Maurice, vous serez envoyé au manoir qui est un nouvel emplacement. Une fois sur place, préparez-vous à une «bataille de boss intense». Il y aura trois factions différentes à combattre, et le combat dans cette zone changera à chaque partie.

L’événement durera six semaines, mais peut être activé et désactivé pour la durée de l’événement.

En attendant, vous pouvez profiter des DLC Guns, Love et Tentacles inclus dans le Season Pass de Borderlands 3 et l’édition Super Deluxe.

