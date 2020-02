Le plus désiré de NextN (février 2020). Des loups dans un métro!

Nous sommes déjà en février, un mois connu pour sa courte durée, pour être le deuxième de l’année et pour sa relation étroite avec quelque chose d’aussi intangible que l’amour. Et l’amour est précisément quelque chose que le catalogue hybride ne manque pas. Grâce au fait qu’il a un bon nombre de sorties de qualité chaque semaine, l’idée de réaliser «Les plus recherchés de NextN» afin de vous aider à mieux connaître les versions les plus remarquables. Malheureusement, nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure, donc ces propositions qui ont été annoncées après notre vote, comme c’est le cas avec Florence, Ils ont été laissés sans recevoir de points. Avez-vous remarqué l’absence de quelque chose d’important?

De bonnes coutumes doivent être maintenues et c’est ce que nous essayons de faire chaque fois que nous demandons votre point de vue à travers les réseaux sociaux. À cette occasion Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore danse surpasse les jeux mentaux qui a placé Brain Training sur le trône de janvier. Un changement de tableaux comme celui-ci se reproduira-t-il dans l’enquête suivante? Soit dit en passant, pour rendre possible le texte devant vous 20 éditeurs ont voté et 418 points ont été distribués, de 420 possible, parmi 27 produits nintenderos. Cela dit, commençons!

Un peu de musique pour rendre la lecture agréable, ça ne fait jamais de mal.

Le plus désiré de NextN: mentions honorables

11ème place. Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r], un jeu de combat d’Arc System Works, a atteint 15 points avant sa sortie le 27 février.

Position 11. Le puzzle interactif Bulkhead, Le test de Turing, a déchiffré 15 points et atterrira dans l’hybride le 7 février.

Position 13. Avec un nouveau contenu à son actif, le classique Devil May Cry 3 arrive le 20 février avec son édition spéciale sur Nintendo Switch. Le travail de Capcom a pris plus de 13 points.

Message 14. Dark Crystal: The Age of Resistance – Tactiques, Un titre de stratégie développé par BonusXP, a généré 12 points et est sorti le 4 février.

Position 15. Le nouveau système Game Freak, Maison Pokémon, Il a capturé 10 points et nous donnera le pokemon d’antan dans le courant du mois de février.

15ème place. Connexion de vitamines, un curieux hybride exclusif créé par WayForward, il a guéri 10 points et réchauffe déjà les moteurs pour son lancement le 20 février.

17ème place. Wargroove: Double Trouble, Le DLC gratuit que l’équipe Chucklefish donnera à tous les utilisateurs du jeu, a remporté 7 points et nous pouvons le déguster le 6 février.

Post 18. L’indie de Onyx Lute, Glass Masquerade 2: Illusions, Il a récolté 5 points et naviguera dans l’eShop à partir du 14 février.

Post 18. Rise of Insanity Il s’agit d’un jeu d’horreur psychologique développé par Red Limb Studio, qui a effrayé 5 de nos points. Nous pouvons les acquérir le 13 février.

Post 18. Metro 2033 Redux, un célèbre tireur de 4A Games, lui a tiré dessus à 5 points de “NextN’s Most Wanted” et son lancement est prévu pour le 28 février.

Post 21. Rune Factory 4 Special, le remastering du JRPG de «Neverland Co.», promis 4 points pour le 28 février.

Position 21. Le musou de Koei Tecmo et Omega Force, Warriors Orochi 4 Ultimate, arrivera le jour de la Saint Valentin et séduit 4 points.

23ème place. Meilleur ami pour toujours Starcolt, a récolté 3 points et permettra de faire le lien avec l’aide d’un ami chien à partir du 14 février.

23ème place. Underhero Paper Castle Games compte 3 points et apportera son aventure 2D à l’hybride le 14 février.

Position 23. De Gaming Minds Studios, nous obtenons Empire ferroviaire, un jeu vidéo de gestion de train qui conduit à la Saint Valentin en utilisant 3 points comme carburant.

Post 26. Épée gobeline, une plate-forme de Gelato Games, a attaqué 2 points et prévoit de faire sa première sur l’hybride le 13 février.

Position 26. Wales Interactive nous présente Soul Axiom Rebooted, un indé qui se développe dans un univers cyberpunk qui a marqué 2 points et qui décollera le 27 février.

[Top 10] Dead Cells: The Baad Seed (DLC)

Quand un indie aimé de beaucoup élargit ses horizons parce que les choses se sont bien passées, c’est toujours une raison de se réjouir. C’est le cas de Cellules mortes, une Metroidvania développée par Motion Twin qui va sortir deux DLC pour l’instant: “Rise of the Giant” gratuitement en mars et “The Bad Seed” sur 11 février Le deuxième cas a obtenu 16 points aux votes de «Le plus désiré de NextN», il en coûtera 4,99 euros et contiendra deux nouveaux domaines qui sont impatients d’être explorés: l ‘«arboretum» et le «marais».

[Top 9] Metro Last Light Redux

Nous sommes confrontés à un jeu de tir à la première personne développé par 4A Games ce qui nous place en l’an 2034 dans un Moscou post-apocalyptique où les mutants sont à l’aise et une guerre civile menace d’être la goutte qui remplit le verre de ce qui reste de la race humaine. En ce moment Metro Last Light Redux Il devrait sortir sur Nintendo Switch le 28 février exclusivement dans la boutique numérique hybride. La valeur du protagoniste a été récompensée par 17 points.

[Top 8] L’été à Mara

Dernièrement, l’Espagne sort dans le monde des jeux vidéo. Après des succès comme Gris, Blasphématoire ou le récent Temtem, Il est maintenant temps de briller sur le nouveau travail de Chibig, Summer in Mara. Dans ce curieux indé Nous incarnons une petite aventurière nommée Koa, dont le but est de prendre soin de son île et d’explorer un vaste océan. Cette proposition a augmenté de 18 points et pour le moment elle n’a pas de date de départ exacte, mais elle sortira dans le courant du mois de février.

[Top 7] Collection Héritage Megaman Zero / ZX

Les amateurs de rétro ont de la chance, car ce 25 février Capcom nous donnera Une compilation qui comprend 6 jeux vidéo bien-aimés: Mega Man Zero, 2, 3 et 4, et Mega Man ZX et ZX Advent. Mega Man Zero / ZX Legacy Collection C’est le nom que ce groupe a reçu qui a réussi à obtenir facilement 31 points lors des votes de «Le plus désiré de NextN». Le seul inconvénient est que le format physique ne marchera pas sur le sol européen, Donc, plus d’un choisira de l’importer.

[Top 6] Samurai Shodown

Il mendie depuis longtemps, mais on peut enfin dire que Samurai Shodown C’est juste au coin de l’hybride. Le but de cette livraison n’est autre que redémarrer l’une des franchises de lutte les plus chères de SNK, Après une décennie de sécheresse. Ce fait a tout de même retenu l’attention de notre rédaction, qui l’a propulsé à la sixième place avec 32 points en sa possession. Arrivera-t-il à conquérir le cœur des nintenderos le 25 février?

[Top 5] Hôpital de Two Point

Two Point Studios a pris son temps pour porter cela sur les consoles, mais de bonnes choses sont parfois faites pour mendier. Ce 25 février, les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent acheter Hôpital de Two Point, un jeu vidéo de gestion d’hôpital qui est assez bien connu dans la communauté PC et qu’il fera probablement du bruit quand il sortira sur l’hybride, sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Envie de créer le meilleur hôpital privé du monde?

[Top 4] Metro Redux

Il s’agit du troisième jeu vidéo Metro qui gagne une place dans l’article et celui qui a le plus gagné grâce aux 34 points qui diminuent sa qualité. Ce travail de 4A Games sortira à la fois en format physique en tant que numérique le 28 février et est situé à Moscou en 2033, avec une génération d’humains nés et élevés sous terre en raison des menaces mutantes qui peuplent la Terre. Soit dit en passant, bien qu’il soit à égalité pour marquer avec Two Point Hospital, Metro Redux a pris la quatrième position après avoir remporté un vote décisif dont 13 rédacteurs ont été impliqués (ont reçu 69% des voix).

[Top 3] Le DLC Fire Emblem “Silver Wolves”: Trois maisons

Dans le passé, Smash Direct a surpris deux choses: l’annonce de Byleth en tant que personnage jouable et la présentation du parcours DLC «Dans la bouche du loup» pour Fire Emblem: Three Houses. Cette extension a obtenu 35 points lors du vote de «Le plus désiré de NextN» et à partir du 13 février mettra à la disposition du joueur le quatrième maison de l’Académie des officiers, les “Silver Wolves”. Êtes-vous prêt à guider ces étudiants cachés dans les profondeurs des “Abysses” vers un avenir radieux?

[Top 2] SNACK WORLD: DE MAZMORRA À MAZMORRA – GOLD EDITION

Presque tout ce qui concerne le niveau 5 a tendance à être bon. Allez «Le monde des collations: l’or du donjon» Il est entré dans notre ligne de mire dès la sortie de sa première bande-annonce japonaise. Ce action RPG arrivera dans l’Ouest le 14 février, ce qui lui a permis de conserver 38 points et une deuxième position méritée. Il ne reste plus qu’à voir s’il réalisera de bonnes ventes après son trébuchement au Japon. Le temps dira!

[Top 1] Darksiders Genesis

A cette occasion, le trône de «Le plus désiré de NextN» est la préquelle du premier titre d’une franchise de jeux vidéo d’action connue de tous: Darksiders Genesis. Ce projet Airship Syndicate a remporté 45 points et publiera toute la violence de votre monde sur Nintendo Switch lorsque nous serons à la Saint-Valentin. Allez-vous donner des chocolats ou préférer semer le chaos en prenant le rôle du tireur “Fighter”?

Jusqu’ici est paru l’édition de février de “Le plus désiré de NextN”, l’article vous a-t-il été utile? Pour notre part nous sommes surpris de voir combien de points ont été traités cette fois et désireux de savoir ce que le Grand N prépare pour leur prochain Nintendo Direct. Nous vous recommandons d’être au courant du Web, juste au cas où ils annoncent une bombe de dernière minute qui s’échappe de ce sommet. Quoi qu’il en soit, nous espérons sincèrement que vous appréciez ce que vous achetez et que vous participez activement à travers des commentaires ou à l’enquête que nous publierons sur Twitter dans quelques jours. La section dit au revoir jusqu’au mois prochain!

