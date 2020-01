Le plus désiré de NextN (janvier 2020). Dans le cerveau de Tokyo!

On s’arrête pour y penser parfois et le passage du temps est terrifiant, vous êtes né un jour et au moment où vous voulez vous rendre compte, il y a de nombreuses années et expériences que nous laissons derrière nous. Cependant, ce progrès fait toujours partie de l’essence de la vie … non? 2019 Cela fait presque un mois qu’il a affiché le panneau “sold out”, mais n’en doutez pas dans la section “NextN’s Most Wanted” Il a encore de la corde pendant un moment.

Comment pourrait-il en être autrement, nous vous demandons votre avis sur le haut de décembre dans une enquête via Twitter et cette fois les résultats étaient différents des nôtres. Shovel Knight: King of Cards a frappé la table et a pris le trône, tandis qu’Alien Isolation a dû se contenter de la deuxième place. La même chose se produira-t-elle dans la prochaine édition? Au fait, pour rendre cet article possible 23 rédacteurs ont voté et 403 points ont été distribués, de 483 possibles, parmi 20 lancements nintenderos.

Le plus désiré de NextN: mentions honorables

Position 11. Le 17 janvier, le marché est arrivé le Amiibo Ritcher et a gagné 9 points.

12ème place. Aviary Attorney: Definitive Edition, un indé curieux avec des animaux Sketchy Logic, a pris 8 points avant son départ ce 30 janvier.

Message 13. Ash of Gods: Redemption C’est un titre de stratégie AurumDust qui naviguera ici le 31 janvier et grattera 5 points.

Message 13. SEGA AGES Shinobi Il a atterri dans l’hybride le 23 janvier et a chassé 5 points grâce à l’aide de ses ninjas.

Message 13. Mosaïque, Une proposition indépendante de Krillbite Studio, créée le 23 janvier et débouchée de 5 points pour la célébrer.

Position 16. Depuis DoubleDutch Games, Speedrunners Il nous a apporté sa carrière héroïque le 23 janvier et a gagné 3 points dans «Les plus recherchés de NextN».

Position 16. Le RPG Compile Heart Action, Arc of Alchemist, a accumulé 3 points et marchera sur l’hybride aux États-Unis le 30 janvier (en Europe il faudra attendre février).

16ème place. 198X, un projet Hi-Bit Studios, a gratté 3 points et a apporté ses mini-jeux dans les eaux de nintenderas le 23 janvier.

Post 19. L’aventure de Cardboard Computer, Kentucky Route Zero: TV Edition, est arrivé sur Nintendo Switch ce 28 janvier et a gratté 2 points.

Post 20. Princesse de prison C’est un jeu de réflexion quelque peu déroutant qui dansera en Occident le 30 janvier. Le travail de Qureate a gratté 1 point.

[Top 10] AO Tennis 2

Football, basket-ball, Formule 1 … La variété des sports qui brillent dans nos activités physiques est immense et simule le populaire au plus haut niveau, c’est quelque chose qui a été vu dans le monde des jeux vidéo depuis des décennies. Le tennis, bien qu’il ne soit pas le protagoniste le plus courant de cette tendance, a également fini par se montrer sur les consoles à plusieurs reprises. Sans aller plus loin, le 9 janvier il a sauté sur Nintendo Switch «AO Tennis 2», un titre de sport développé par Big Ant Studios qui atteint 14 points avec sa raquette.

[Top 9] Warhammer 40000: Space Wolf

Quel que soit le temps qui passe, Les jeux de société n’abandonnent jamais nos vies. Échecs, dames, poker, etc. Tous ont déjà couvert plusieurs domaines et c’est plus, justement les cartes cachent de nombreux as, comme les tours de magie classiques et même les jeux vidéo. Un exemple clair de ce dernier est la proposition HeroCraft, Warhammer 40000: Space Wolf. Il s’agit d’un titre de stratégie qui a retiré de la manche une main de 15 points lors des votes de «Le plus désiré de NextN».

[Top 8] Puzzle & Dragons GOLD

Puzzle & Dragons GOLD est le nouvel épisode d’une franchise à succès Il est né sur le territoire des téléphones portables et a ensuite laissé sa marque sur Nintendo 3DS. Maintenant, c’est à votre tour de traverser les eaux de Nintenderas, parviendrez-vous à flotter? Malgré que Pour le moment, il ne se trouve que dans l’eShop américain et au Japon, le personnel de NextN n’a pas pu résister à lui donner 15 points et la huitième position. Position qui a d’ailleurs été gagnée après avoir remporté un bris d’égalité contre Warhammer 40000: Space Wolf (9 des 11 votes sont allés au projet GungHo Online Entertainment).

[Top 7] Oddworld: Stranger’s Wrath HD

Oddworld: Stranger’s Wrath HD Il s’agit d’un titre d’action réalisé par Oddworld Inhabitants, qui met sur la table une aventure qui s’est déroulée là-bas en 2015. Bien que le temps ait fait ses preuves, il Traduction en espagnol avec celui qui ne comptait pas d’antan et contrôle par mouvement dans Nintendo Switch. Le chasseur de primes Stranger joue un rôle important dans l’histoire et vous ne doutez pas qu’il est un dur à cuire, car il ne s’est pas arrêté jusqu’à ce qu’il nous atteigne 16 points, avant son lancement hybride.

[Top 6] Dark Samus Amiibo

Nous l’avons déjà dit à maintes reprises, mais le souligner n’est pas trop. La fièvre des amiibos est toujours d’actualité dans nos rangs et connaît un plus grand succès que la figure de Ritcher, le Amiibo Dark Samus. Cette pièce a accumulé 16 points, a été mise en vente le 16 janvier et a pris la sixième position après avoir remporté un bris d’égalité contre Oddworld: Stranger’s Wrath HD. Dans ce cas 14 éditeurs ont voté et le gagnant a reçu 82% des votes.

[Top 5] Byleth DLC dans Super Smash Bros.Ultimate

Il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles le geste de Sakurai assurait que Dante serait le cinquième combattant du Passe de chasse et il y avait aussi des gens qui espéraient voir Sora avec sa clé d’épée ou Travis en action, ce qui a fini par devenir une déception pour un groupe considérable de personnes. La vérité est qu’il est impossible de plaire à tout le monde et ce 29 janvier Super Smash Bros.Ultimate possède le plus récent protagoniste de la franchise Fire Emblem, Avec 4 armes à son actif. Le DLC de Byleth a secoué 17 points dans les votes “NextN’s Most Wanted”, allez-vous lui donner une chance?

[Top 4] Pack Deluxe Atelier Dusk Trilogy

Quoi de mieux qu’un JRPG essayant de sortir du moule? Une trilogie d’entre eux! Le 14 janvier, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam ont finalement reçu Pack Deluxe Atelier Dusk Trilogy, la remasterisation de l’un des trios les plus aimés de la communauté. Sa présence nous a arraché 24 points et nous ne pouvons rien faire mais vous recommandons de lui donner une chance. En valent-ils la peine? Si vous en doutez, vous ne perdez rien en jetant un œil à notre analyse par Atelier Ayesha: L’alchimiste de Dusk DX.

[Top 3] Sur la lune

Qui n’a jamais rêvé d’être astronaute et de marcher sur la lune? C’est une aspiration très courante à un âge précoce, que très peu de gens finissent par atteindre en raison de l’immense barrière monétaire qui existe en ce moment. En règle générale, l’objectif d’aller dans l’espace est généralement remplacé au fil des ans, mais il y a des cas où il devient déplorable que plus d’un soit transporté dans la tombe. Empêcher que cela n’arrive à un vieil homme dans ses derniers jours est la prémisse du jeu et nous sommes confrontés à un objectif qui, même venant de RPG Maker, Il nous a arraché 38 points et quelques larmes.

[Top 2] Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore

Nintendo et ses exclusivités sont souvent imprévisibles, un jour vous pourriez être surpris par un «RPG fitness» et le prochain vous jette un crossover fou comme celui que nous avons en main. Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore, ou c’est pareil: la collaboration entre Shin Megami Tensei et Fire Emblem qui a donné naissance à un curieux JRPG dans lequel les idoles jouent un grand rôle. Malheureusement, le 17 janvier, ils n’ont pas profité de cette situation pour traduire le jeu en espagnol, mais cela ne l’a pas empêché de danser avec 97 points à la deuxième place.

[Top 1] Entraînement cérébral par le Dr Kawashima

Parfois, il est ignoré ou pris avec peu de sérieux, mais le temps a mis cette franchise en place. Le 3 janvier, Le Dr Kawashima est retourné aux promenades avec un seul but: exercer notre cerveau! Ce jeu vidéo de première partie est venu avec un stylet tactile incorporé dans son format physique et devait bien faire son travail, car, basé sur l’ingéniosité, il a réussi à nous 107 points lors des votes «NextN most desire» en janvier.

Et jusqu’ici cette édition est arrivée, êtes-vous satisfait des résultats? La vérité est que prédire le résultat a été plus complexe que d’habitude et le rédacteur en charge de la rédaction de l’article que vous avez lu n’a jamais imaginé qu’il verrait Brain Training récolter un tel score. Est-ce que quelque chose de similaire se reproduira en février? Quoi qu’il en soit, nous espérons sincèrement vous avoir aidé à décider quoi acheter et profiter de vos achats. Rendez-vous le mois prochain!

