Le plus récent docteur qui court parle de la famille du sang

Du dernier court métrage Doctor Who. Illustration: YouTube / BBC / Christopher Jones

“Elle m’a demandé si je savais ce qu’était la miséricorde.”

Doctor Who continue sa vie de verrouillage avec un nouveau court métrage YouTube, celui-ci conçu comme un épilogue pour un méchant du passé de Doctor Who. Dans le sillage de «Human Nature» et «The Family of Blood», deux épisodes de la course de David Tennant en tant que dixième docteur, ils partagent ce qui s’est finalement passé (ou ce qui va arriver? Le temps, etc.) à un membre de la famille de sang. Et c’est magnifique.

Cette histoire particulière, écrite par Paul Cornell et lue par Lauren Wilson, parle de Lucy Cartwright, la fille de la famille. Dans les épisodes originaux, le Docteur inflige une punition sévère pour son rôle dans la cruauté de sa famille: elle est piégée dans tous les miroirs, tout d’un coup, pour toujours. Mais ce n’était apparemment pas la fin de l’histoire, ni de l’implication du Docteur dans la vie de Lucy.

Ce moment particulier est ce qui se passe lorsque Lucy rencontre une autre incarnation du Docteur: le Treizième. C’est une rencontre électrique, et je n’en gâcherai plus rien, sauf pour dire que j’étais vraiment ému.

L’œuvre fantastique dans le court, par le par, est de Christopher Jones. Et vous pouvez consulter le canal Doctor Who: Lockdown pour le reste de la sortie de quarantaine de l’émission.

