Le plus récent film Pokemon se dirige vers Netflix le jour de Pokemon

La Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui que le dernier film d’animation Pokémon fera ses débuts à l’échelle mondiale et exclusivement sur Netflix le jour du Pokémon, le 27 février, en dehors du Japon et de la Corée. “Pokémon: Mewtwo Strikes Back – Evolution” raconte l’une des histoires les plus populaires de la franchise dans un nouveau style d’animation CGI. Cette annonce marque la première célébration officielle de la Journée Pokémon 2020 révélée par The Pokémon Company International.

Découvrez la toute nouvelle bande-annonce ici: https://youtu.be/c2edLO4GxGs

Source: The Pokemon Company

