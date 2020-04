Le plus récent héros d’Overwatch, Echo, est arrivé

Echo est enfin disponible sur le client principal Overwatch et disponible pour jouer sur tous les systèmes.

Ce tout nouveau héros des dégâts angéliques a été salué et critiqué par beaucoup sur sa boîte à outils. Echo est un héros qui a été taquiné depuis l’annonce d’Overwatch. L’IA prend son envol et plonge sur l’ennemi sans méfiance qui éclate sa santé dans l’oubli. Il n’y avait pas besoin d’un autre héros de dégâts dans Overwatch, mais elle peut parfaitement s’intégrer.

Réseau neuronal initialisé.

Echo est désormais disponible sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One!

🤖 https://t.co/JCSkZJGOzc pic.twitter.com/EfFOeEwTdm

– Overwatch (@PlayOverwatch) 14 avril 2020

Les capacités d’Echo

Tri-Shot – Echo tire trois coups à la fois, en triangle.

Bombes collantes – Echo tire une volée de bombes collantes qui explose après un certain temps.

Vol – L’écho explose dans la direction à laquelle elle fait face et se lève dans les airs.

Faisceau de mise au point – Echo canalise un faisceau pendant quelques secondes, infligeant des dégâts très élevés aux cibles ayant moins de la moitié de leur santé.

Glide – L’écho peut glisser en tombant, souvent utilisé avec Flight pour prendre le contrôle en plein vol.

Dupliquer – Echo reproduit un héros ennemi ciblé et gagne l’utilisation de ses capacités avec un compteur ultime accéléré.

Les capacités d’Echo visent à faire exploser des héros individuels, auparavant capables de déchiqueter un tank si toutes ses capacités sont utilisées. Les bombes collantes étaient un outil utile pour séparer l’ennemi ou supprimer complètement un ennemi à faible santé. Si cela ne les termine pas, Focusing Beam est la capacité de choix pour se concentrer sur l’opposition.

Nerfed et amélioré

Dans les pools de héros, lorsque D. VA est interdit, Pharah est le joueur par excellence pour les joueurs capables. Echo offre une autre alternative pour les hauts voleurs en utilisant sa boîte à outils pour concentrer un ennemi singulier contre les dégâts d’éclaboussure de Pharah. Echo ne sera pas disponible bientôt pour le jeu compétitif, car Blizzard est toujours en train d’apporter des modifications à sa boîte à outils. Équilibrer un héros comme Echo prendra du temps, étant donné qu’elle possède l’un des ultimes les plus forts et les plus adaptables du jeu. Dupliquer fait d’elle une cible privilégiée à fermer avant qu’elle ne retrouve son ultime héros héros. Dans le PTR, Echo était une force imparable s’il n’était pas traité immédiatement.

Attendez-vous à ce qu’Echo soit le choix dominant dans presque tous les matchs d’Overwatch cette semaine. Blizzard accueille Flash Ops: Echo Showdown, un tournoi ouvert à tous mettant en valeur Echo et ses compétences. Lorsque Echo a été initialement annoncé, l’Overwatch League a organisé une série de matchs dimanche à Funday où les professionnels pouvaient montrer son kit en streaming.

Le post le plus récent héros d’Overwatch, Echo, Arrived est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.