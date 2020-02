Le Pokémon de l’année révélé selon l’enquête Google

Il y a beaucoup de créatures de poche, et si l’on prend en compte les différentes variations régionales et méga-révolutions, le nombre dépasse 1000, il est donc normal que chaque personne ait son Pokémon favori. Il y a quelque temps Google ouvert un enquête grâce auquel les fans de ces créatures pouvaient voter pour leurs favoris de chaque génération, et le 14 février, ledit sondage a été fermé. Comme ça Maintenant, nous savons laquelle de ces créatures a remporté le titre de vainqueur. Faites attention aux lignes suivantes pour ne manquer aucun détail!

Nous savons déjà ce qu’est le Pokémon de l’année selon l’enquête Google dans laquelle les fans pourraient voter

Les fans de créatures de poche ont parlé grâce à une enquête que Google a lancée il y a quelque temps et maintenant, pour célébrer le jour des Pokémon, une nouvelle vidéo a été publiée dans laquelle les résultats ont été révélés. Comme nous pouvons le voir, les 10 meilleures créatures sont très variées, car nous en trouvons plusieurs de différentes générations, mais il est clair que le gagnant est l’un des plus aimés de tous les fans:

GreninjaLucarioMimikyuCharizardUmbreonSylveonGarchompRayquazaGardevoirGengar

