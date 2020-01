Le Pokémon TCG: l’expansion de l’épée et du bouclier se dirige vers l’ouest le 7 février 2020

Prêt à étendre votre collection Pokemon TCG à la prochaine génération? Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps!

La Pokemon Company International a confirmé que le jeu de cartes Épée et bouclier L’expansion arrivera dans les magasins le 7 février 2020. La série marquera le début des Pokémon de la région de Galar – ainsi que la nouvelle norme de cartes Pokémon-V et Pokémon-VMAX.

Parallèlement à cette annonce, ils ont également révélé d’autres cartes telles que Porpeko V et Morpeko VMAX! Découvrez-les ci-dessous:

Préparez-vous à de plus grandes batailles lorsque l’extension Pokémon TCG: Sword & Shield sera lancée le 7 février avec des Pokémon de la région de Galar, des Pokémon V et Pokémon VMAX difficiles et des cartes d’entraîneur utiles. Jetez un œil à certaines de ces excellentes cartes ci-dessous et commencez à penser à de nouvelles façons de gagner à mesure que nous nous rapprochons du lancement. Et si vous l’avez manqué, consultez notre premier tour de cartes en vedette de l’extension Sword & Shield.

Le visage déterminé de Morpeko V montre à quel point ce Pokémon est sérieux pour vous aider au combat. Vous pouvez ding le banc de votre adversaire pour très peu d’énergie avec l’attaque Spark, utile lorsqu’il est associé avec les nombreux Pokémon dans cette extension qui profitent du ciblage des Pokémon endommagés. Morpeko V peut également délivrer un coup plus choquant avec Electro Wheel, ce qui a pour effet supplémentaire de le désactiver hors du spot actif. Une attaque et une retraite au bon moment peuvent être un mouvement tactique incroyable dans n’importe quel match, et c’est exactement ce que propose Morpeko V.

Morpeko VMAX n’a ​​qu’une seule attaque, mais c’est une bonne attaque, éparpillant des dégâts partout sur le côté de votre adversaire. L’attaque de décharge maximale choque chacun des Pokémon de Banc de votre adversaire pour 20 dégâts tout en frappant le Pokémon Actif pour 180 gros dégâts. Et ne vous inquiétez pas des représailles rapides contre Morpeko VMAX; ses 300 HP sont suffisants pour résister à pratiquement n’importe quelle attaque de retour.

Il y a un certain nombre de très bons Pokémon de type Metal dans l’extension Sword & Shield, et ils sont encore meilleurs avec Metal Saucer. Cette carte Objet vous permet de récupérer une Énergie Métallique de base de votre pile de défausse et de l’attacher à un Pokémon de Type Métal Banc. Ce type d’accélération énergétique a été la clé de nombreux decks dans le passé, et maintenant vous pouvez à nouveau profiter de ce puissant effet.

Si vous cherchez à vous évader avec un peu de chaos lors de votre prochain match, Galarian Obstagoon est là pour vous aider. Le plaisir commence lorsque le Pokémon évolue de Galarian Linoone, déclenchant sa Capacité de Cri Indompté de laisser tomber 3 marqueurs de dégâts sur 1 des Pokémon de votre adversaire. Vous avez la possibilité de faire encore plus de dégâts sans écume avec son attaque Obstruct, qui inflige 90 dégâts et empêche toute volée de retour de Pokémon de base.

Bien que Galarian Perrserker ait l’air excité de se lancer dans la bataille, ce Pokémon peut faire de son mieux depuis votre banc. Sa capacité Steely Spirit ajoute 20 points de dégâts à l’une de vos attaques de Pokémon de type Métal, et cela se cumule si vous avez plusieurs Galarian Perrserker en jeu. Son attaque Metal Claw ne gagnera probablement pas beaucoup de batailles à elle seule, mais rappelez-vous que Steely Spirit affecte la propre attaque de Galarian Perrserker, la faisant immédiatement passer à 90 points de dégâts.

