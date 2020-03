Le pool de héros d’Overwatch Competitive est sur le point de tourner – Voici qui est supprimé

La troisième année de la Ligue Overwatch est en cours et l’ajout de Hero Pools est essentiel pour garder cette saison nouvelle et excitante. Ces pools de héros sont une alternative à la façon dont les interdictions de héros sont généralement supprimées dans les tournois, les joueurs et les entraîneurs choisissant des personnages à bannir au début de chaque match. Dans Overwatch Competitive Season 21, quatre héros différents seront bannis chaque semaine.

La partie la plus importante de cette mise à jour est que ces héros ne sont pas seulement interdits dans la Ligue Overwatch, mais dans tous les jeux compétitifs. Cela inclut le mode de jeu compétitif, qui est disponible pour tout joueur dans Overwatch, quelle que soit la plate-forme. Les modes de jeu comme Quick Play et Arcade ne sont pas affectés par les interdictions.

Cette semaine, Hanzo, Mei, Orisa et Baptiste sont tous interdits. Cela suit les deux DPS, un réservoir et une formule de héros de soutien, auxquels le système Hero Pool respectera chaque semaine. Chaque semaine, quatre héros seront choisis parmi ces rôles, aucun héros n’étant banni pendant plus de deux semaines consécutives.

L’objectif du système est de permettre à la méta de changer chaque semaine et d’encourager une plus grande diversité de héros dans les matchs. Blizzard est désespéré d’éviter une autre méta-situation GOAT, dans laquelle chaque équipe a joué les mêmes héros dans chaque match. Les GOAT ont fonctionné pendant des mois dans la Overwatch League, les fans devenant agités par les combats prolongés et le manque de diversité dans les matchs.

Blizzard veut éviter une autre méta-situation GoAT Tanks Supports (GOAT), dans laquelle les mêmes héros ont été joués dans la majorité des matchs. GOAT a fonctionné pendant des mois dans la Overwatch League, avec des fans agités par les combats prolongés et le manque de diversité dans les matchs.

La gamme GOAT la plus souvent choisie était D.Va, Reinhardt, Zarya, Brigitte, Zenyatta et Lúcio.

Pour lutter contre toute possibilité de réapparition de ce type de méta, Blizzard a apporté diverses modifications au fonctionnement des personnages, ainsi que les pools de héros. Nous espérons que cela changera la vie du jeu pour nous garder engagés jusqu’au lancement d’Overwatch 2.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: 14 minutes de la mission Story Overwatch 2 (Rio de Janeiro)

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.