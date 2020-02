Le port de commutation des mondes extérieurs a été retardé en raison d’un coronavirus

Capture d’écran: Obsidian Entertainment (The Outer Worlds)

Take-Two Interactive a annoncé aujourd’hui dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre que The Outer Worlds for Switch avait été reporté de sa sortie en mars à quelque temps après avril de cette année.

Private Division, la filiale Take-Two publiant le jeu, a annoncé sur Twitter peu de temps après que le retard était dû à la récente épidémie de coronavirus.

“Nous retardons Outer Worlds sur Nintendo Switch en raison du coronavirus affectant l’équipe Virtuos travaillant sur le port, afin de leur donner suffisamment de temps pour terminer le développement”, a déclaré la société. Virtuos Games, une société à laquelle d’autres studios externalisent fréquemment du travail, a son siège social à Singapour mais possède des bureaux de développement dans toute la Chine.

Plus de 560 personnes sont mortes en Chine et des milliers d’autres infectées. Plus tôt dans la journée, Nintendo a annoncé que les expéditions de l’Animal Crossing Switch vers le Japon étaient également retardées en raison de l’impact du virus.

Pas plus tard que la semaine dernière, Obsidian a annoncé que le port Switch d’Autres Mondes aurait une sortie physique, mais le boîtier du jeu ne contiendrait qu’un bon de téléchargement pour la version numérique. Aujourd’hui, Private Division a déclaré que lorsque le jeu sortira, les copies en boîte seront livrées avec des cartouches réelles.

.