Le port de DOOM 64 vers les consoles actuelles aura un nouveau contenu historique

DOOM a une grande histoire, qui a commencé en 1993. Depuis cette année, la franchise a gagné de nouveaux adeptes qui n’ont pas pu jouer les derniers épisodes de la série. C’est le cas de DOOM 64, qui est venu exclusivement sur Nintendo 64 et jusqu’à présent, il n’est pas possible d’y jouer autrement. Cependant, il sera bientôt disponible sur de nouvelles consoles et, après plus de 20 ans, un contenu complètement nouveau sera ajouté.

Au cours d’une interview avec USgamer, James Haley, développeur senior, a profité de l’occasion pour révéler une raison de plus pour laquelle les fans de la franchise voudront jouer à DOOM 64. Selon Haley, l’adaptation comportera un nouveau contenu d’histoire qui sera localisé juste après à partir de la fin de la campagne d’origine et que les “joueurs persistants” peuvent y avoir accès.

SPOILER: référence sera faite à l’un des derniers boss de DOOM 64, donc si vous ne l’avez pas joué et que vous souhaitez découvrir tous les détails de l’histoire par vous-même, nous vous recommandons de la jouer avant.

Ce nouveau chapitre de l’histoire de DOOM 64 aura lieu peu de temps après la fin de l’histoire principale. Selon Haley, ce chapitre présentera l’histoire de la sœur de la mère du démon, que le DOOM Marine a éliminée.

«(…) et puisque vous avez joué avec l’Enfer sans vous arrêter, elle essaie de se débarrasser de vous en vous y envoyant. Si vous pouvez retrouver votre chemin et vous venger, vous serez récompensé avec un peu plus de savoir que les fans de la série, nouveaux et classiques, apprécieront », a déclaré Haley.

Le développement de cette adaptation est en charge de Nightdive, les mêmes développeurs qui ont travaillé dans les ports de Turok et System Shock pour la génération actuelle.

Ce titre fait partie de la motivation de précommande de DOOM Eternal, donc les fans de la franchise n’hésiteront pas à séparer leur copie. Nous profitons du fait que nous parlons de la nouvelle itération de la série pour vous inviter à regarder cette vidéo qui montre comment la bande sonore spectaculaire du jeu a été faite. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à DOOM si vous visitez cette page.

