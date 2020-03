Le port PC Horizon Zero Dawn proposera des résolutions ultra larges

Le port PC d’Horizon Zero Dawn propose des résolutions grand écran pour une expérience ultime. (Image: IGDB)

Le port PC d’Horizon Zero Dawn aura une capacité de résolution Ultrawide, a confirmé le responsable de la communauté Guerrilla Games.

Peu de temps après l’annonce du port PC d’Horizon Zero Dawn, une page Steam Store a été créée. Les fans ont rapidement remarqué qu’une capture d’écran de jeu avait une résolution de 3440 × 1440, une taille qui n’est disponible que sur les moniteurs à écran large.

Associez-le au moteur Decima qui alimentera le jeu, et vous aurez vous-même la capacité de créer un jeu magnifique. Surtout quand on considère la complexité de l’environnement d’Horizon Zero. Si vous n’êtes pas familier avec cette incroyable expérience en monde ouvert, voici un avant-goût de ce à quoi vous attendre:

Découvrez la quête légendaire d’Aloy pour percer les mystères d’une future Terre dirigée par des machines. Chassé de sa naissance, le jeune chasseur doit se battre pour arrêter une menace pour l’humanité tout entière. Utilisez des attaques tactiques dévastatrices contre les Machines et explorez un monde ouvert majestueux dans ce RPG d’action primé!

La version Steam d’Horizon Zero Dawn comprend également un tas de fonctionnalités supplémentaires, notamment:

The Wilds Expansion gelé Packs Carja, Banuk et NoraCarja et Banuk arcs et tenues

Mis à part les informations dont nous disposons, il y a eu beaucoup plus de révélations. Cependant, nous pouvons espérer entendre plus de détails ainsi qu’une date exacte pour sa sortie estivale.

