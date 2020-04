Le port remasterisé de Crysis géré par Sabre Interactive

Crysis Remastered a été annoncé et arrive sur Nintendo Switch.

Crytek a annoncé l’arrivée de Crysis Remastered et sa sortie sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch. Bien qu’aucune version de Google Stadia n’ait été annoncée, vous pouvez trouver plus d’informations à ce sujet ici.

Maintenant, tout le monde est surpris que Crysis Remasted vienne sur Switch, mais nous avons vu maintes et maintes fois que le commutateur peut gérer plus que nous ne le pensons. L’équipe derrière le Crysis Remasted Switch Port est Saber Interactive, les mêmes développeurs qui ont porté des goûts de The Witcher 3 sur le Nintendo Switch, nous savons donc que le port est entre de bonnes mains.

Crytek avait ceci à dire à propos de l’annonce de Crysis Remastered:

“Nous sommes ravis de travailler à nouveau sur la franchise Crysis et d’apporter à tous les fans de Crysis un remasterisateur digne de leur passion pour le jeu”, a déclaré Avni Yerli, PDG de Crytek. “C’est une opportunité passionnante de pouvoir ramener Crysis sur PC et consoles actuelles – même Nintendo Switch – afin qu’une toute nouvelle génération de joueurs puisse vivre le frisson d’une bataille dans le Nanosuit!”

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de voir comment il fonctionne sur la Nintendo Switch. Allez-vous récupérer Crysis Remastered? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cet article, pourquoi ne pas le partager sur les réseaux sociaux.

Vous avez une astuce? Courriel n[email protected]