Le pré-achat du donjon mystère Pokémon vous rapportera deux points d’or sur le Nintendo eShop

Ce remake vous donnera le double des récompenses pour la pré-achat du jeu.

Pendant une durée limitée, vous pouvez gagner jusqu’à 600 My Gold Points Gold, soit le double du montant normal, lorsque vous préachetez la version numérique du jeu Pokémon Mystery Dungeon ™: Rescue Team DX via Nintendo eShop ou Nintendo.com.

Les Nintendo Gold Points ne sont disponibles que pour les joueurs qui préachètent le jeu numériquement et les points ne seront ajoutés au compte du joueur qu’une fois le jeu sorti. Au total, vous auriez 6 $ à utiliser sur l’eShop au lieu de 3 $.

Découvrez plus de détails sur l’offre ci-dessous.

Recevez un bonus de 300 My Gold Points Gold (en plus des 300 Gold Points que vous obtenez normalement) lorsque vous pré-achetez la version numérique du jeu Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX via Nintendo eShop ou Nintendo.com ( le cas échéant).

L’offre débute le 1/9/2020 à 9h00 PT et se termine le 05/03/2020 à 20h59. PT.

Les Gold Points sont attribués en fonction du montant que vous payez (hors taxes et tous points ou remises utilisés) et n’ont aucune valeur monétaire. Les points bonus seront émis le jour du lancement du jeu, ils seront gagnés sur la base du prix catalogue d’origine du jeu sur le Nintendo eShop, et varieront selon le pays et la devise. Un compte Nintendo est requis pour recevoir et échanger des points My Nintendo. Des conditions s’appliquent. https://accounts.nintendo.com/term_point.

