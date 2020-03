Le précieux Monument Valley 2 est gratuit pour une durée limitée sur iOS et Android

L’un des jeux vidéo mobiles les plus acclamés de ces derniers temps.

Par Elena Fever / Mis à jour le 29 mars 2020, 3: 304 commentaires

Après plusieurs jours de confinement, de nombreuses plateformes proposentjeux ou essais gratuitspour rendre les jours plus supportables. Si nous avons récemment mentionné que Drawful 2, un multijoueur idéal pour s’amuser entre amis, peut être joué totalement gratuitement, c’est maintenant au tour de Monument Valley 2, l’un des titres mobiles les plus acclamés de ces derniers temps.

Pour ce faire, il vous suffit de visiter l’App Store ou le Google Play Store et de l’installer sans limitations. Ensuite, un monde plein de constructions impossibles s’ouvrira sous les yeux du joueur,architecture magique et environnement précieuxqui ne laissent pas indifférent. L’histoire d’une mère et de son fils engagés dans un voyage d’énigmes à travers la géométrie sacrée.

Un monde impossible plein d’illusions dans le vrai style EscherMonument Valley 2 est la suite de lapremier titre primé des Jeux d’Ustwo. Ce deuxième épisode a réussi à générer de grands avantages au cours de sa première année de lancement avec plus de 10 millions de dollars derrière sur iOS uniquement. Un phénomène qui se répète dans quelques projets pour mobiles et qui le transforme enune succession exceptionnelle. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

Si vous voulez en savoir plus, nous vous laissons notre analyse de Monument Valley 2 où vous pourrez en découvrir plus sur son monde impossible plein deillusions dans le vrai style Escher. Nous recommandons également 12 jeux à télécharger ou essayer gratuitement ce week-end avec une grande variété de genres et de styles pour rendre la quarantaine plus supportable.

En savoir plus sur: Monument Valley 2, Monument Valley, Android, Google Play, App Store, Ios, Mobile, Mobile et Free.

.