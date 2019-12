Le premier agrandissement majeur de Borderlands 3 me rappelle combien j'ai raté le beau Jack

Capture d'écran: Gearbox

Heist of the Handsome Jackpot de Moxxi, la première des quatre extensions majeures de DLC prévues pour Borderlands 3, est un étrange canard en ce qui concerne la façon dont cela m'a fait reconsidérer la campagne principale du jeu. Bien que j'aie beaucoup apprécié Borderlands 3 et que je pense que c'est une continuation amusante et nécessaire de son aventure de tireur de looter, les principaux méchants et conflits se sont toujours sentis comme des détours bon marché par rapport à Handsome Jack. Cette opinion n’a été renforcée que par l’inclusion par le DLC d’un pseudo-retour de la douchebag corporative de la tranche précédente.

Le récit de Moxxi's Heist s'articule autour du titulaire Handsome Jackpot, un casino spatial flottant construit par Handsome Jack entre son ascension au pouvoir et sa mort violente dans Borderlands 2. Mad Moxxi, le barman de clown toujours présent et lubrique de la franchise – l'expression «clown» barman »a un peu plus de sens dans le contexte de l'univers de Borderlands – prévoit de voler l'endroit maintenant que Jack est mort, et elle fait donc appel aux Vault Hunters of Borderlands 3 pour l'aider dans son cambriolage. Ce qui suit est une folie et un jeu vaguement sur le thème de Las Vegas à travers le casino spatial, plein du même humour à succès pour lequel la série Borderlands est connue.

Bien que Handsome Jack soit mort et qu'un nouveau méchant ait pris sa place au sommet de la hiérarchie du casino, sa présence tout au long de Moxxi’s Heist est constante et indéniable. Divers enregistrements audio et vidéo dispensent toujours ses ricanements moqueurs sur l'argent et le statut, des statues dorées tapissent chaque salle et chaque avenue, et une projection hologramme géante de son visage masqué plane sur l'ensemble du complexe. Il s'agit d'un retour en forme bienvenu pour quelqu'un comme moi qui a passé un temps impie avec Borderlands 2 en attendant le troisième épisode, et j'ai savouré chaque nouveau morceau de négation de Handsome Jack pendant mon temps avec Moxxi's Heist.

Cela dit, la proximité de Handsome Jack avec l'action sert également à souligner à quel point Borderlands 3 était faible dans le département antagoniste. Borderlands est à son meilleur lorsque le méchant est une avidité capitaliste plutôt qu'une paire de cinglés en direct, ce qui rend même ce bref aperçu de Handsome Jack suffisant pour éclipser toute émotion que les jumeaux Calypso ont réussi à évoquer en moi pendant la campagne principale. La popularité de la diffusion sur des plates-formes comme Twitch et YouTube a certainement aidé beaucoup trop de narcissiques à s'intégrer dans le zeitgeist, mais jusqu'à ce que PewDiePie ou Ninja construisent un culte littéral sur cette base, le grand mal dans la vraie vie sera toujours le besoin du capitalisme de marchandiser chaque aspect de notre vie. C'était une critique culturelle que Borderlands 3 a largement mise en veilleuse, au moins jusqu'à la sortie de Moxxi’s Heist.

Capture d'écran: Gearbox

En arrivant au Handspot Jackpot, les Vault Hunters apprennent que la station spatiale est maintenant moins un casino et plus une prison. La mort de Handsome Jack a mis l'établissement dans une zone de confinement, piégeant les visiteurs dans ses limites au cours des sept dernières années. Bien sûr, cela n'a pas mis fin aux jeux sous le nouveau chef de facto du casino, Pretty Boy, et les gens ont continué à accumuler de la dette alors qu'ils recherchaient le prochain gros versement, dont les plus malheureux ont leur nom arboré sur un «loserboard» numérique qui proclame au monde combien il doit à la maison. Bien que cela ne ramène pas le point aussi fort qu'il le pourrait, Moxxi’s Heist est un regard fascinant sur des parties de l'univers de Borderlands qui ont en fait empiré une fois que Handsome Jack a mordu la balle.

Prenons, par exemple, Timothy Lawrence. Auparavant un personnage jouable dans Borderlands: The Pre-Sequel, le double corps Handsome Jack revient dans Mistxi's Heist désespéré de s'échapper du Handsome Jackpot, à la fois parce qu'être enfermé dans un casino est nul et sa ressemblance physique avec le trou du cul le plus impitoyable de la galaxie jamais vu a fait de lui une cible pour les masses mécontentes que ledit trou du cul a vissé. Le Timothy normalement amical est également sujet aux explosions égoïstes, un effet secondaire de l'épissage des gènes avec l'ADN de Handsome Jack qui est particulièrement pénible pour le personnage alors qu'il tente de se distancier de son passé. Dans la finale, Timothy est obligé de se couper la main – un implant cybernétique qui lui permet d'accéder à diverses installations autour de la station spatiale – séparant littéralement l'un des derniers morceaux de l'héritage de Handsome Jack intégré dans son propre corps. C'est incroyablement sur le nez d'une manière que j'attends de la franchise Borderlands mais parvient toujours à fournir un peu de réflexion au niveau de la surface entre les blagues de bite.

Dans l'ensemble, Moxxi's Heist est un ajout agréable à Borderlands 3. Bien qu'il n'introduise aucun changement majeur dans le gameplay, les décors, les scénarios et les personnages sont si fantastiques qu'ils rendent la campagne principale un peu terne en comparaison. Au départ, j'hésitais à revenir dans le jeu après avoir passé un bon moment loin de cela, mais je me suis retrouvé presque immédiatement absorbé par le récit. Le beau Jack n'est peut-être pas le véritable antagoniste de Heist de Moxxi, mais son héritage de corruption d'entreprise et de cupidité capitaliste a laissé une marque durable dans le monde de Borderlands. Mon seul espoir est que ce n'est que le début des efforts de la franchise pour recentrer sa colère sur les ploutocrates qui ont ruiné son univers et non sur quelque chose de bizarre que les enfants font dans le monde réel.

.