Le premier concept artistique spectaculaire d’Avatar Sequel dévoilé

La suite du blockbuster de science-fiction Avatar de James Cameron en 2009 est en développement depuis de nombreuses années, et il reste près de deux ans avant sa sortie en salles. Mais même s’il est peu probable que nous voyions des images du film pendant un certain temps, le premier concept art a été publié.

Les images ont été révélées par Cameron lors du salon technologique CES de Las Vegas. Ce sont des vues de la planète Pandora, avec un accent sur ses océans. Bien que les détails de l’intrigue spécifiques sur le film soient secrets, nous savons qu’il se déroulera dans et autour de la mer, et il ne fait aucun doute que cette œuvre est spectaculaire. Consultez les images ci-dessous, via le flux Twitter officiel de la franchise:

Dans les suites #Avatar, vous ne retournerez pas simplement à Pandora – vous explorerez de nouvelles parties du monde.

Découvrez ces toutes nouvelles pièces d’art conceptuel pour un aperçu de ce qui va arriver. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

– Avatar (@officialavatar) 7 janvier 2020

Cameron était également au CES pour annoncer un partenariat avec Mercedes-Benz et a révélé le prototype d’une voiture électrique très étrange et futuriste, inspirée du style visuel d’Avatar.

La suite Avatar sortira en salles le 17 décembre 2021. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver et Stephen Lang reprendront leurs rôles du premier film et seront rejoints par Kate Winslet, Vin Diesel, Michelle Yeoh et Jemaine Clement. Production des parties live-action du film terminée en novembre.

Il y a également trois autres films Avatar prévus pour 2023, 2025 et 2027. Cependant, Cameron a précédemment déclaré que les deux derniers films dépendaient des performances au box-office de la première suite. Le premier Avatar détenait le record du plus grand film de tous les temps depuis près d’une décennie, avant d’être finalement battu par Avengers: Fin de partie l’année dernière.

Dans des nouvelles connexes, le compte Twitter Avatar a récemment confirmé que le nouveau jeu Avatar à monde ouvert d’Ubisoft, qui est développé par The Division studio Massive, est toujours en préparation. Ubisoft est resté silencieux sur le projet depuis longtemps, alors certains se sont demandé si les plans avaient été abandonnés. Le jeu a été annoncé en 2017 et n’est actuellement connu que sous le nom de The Avatar Project.