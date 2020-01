Le premier épisode de Twilight Wings est maintenant disponible

En décembre dernier, The Pokémon Company a annoncé son intention de lancer une nouvelle série Web animée. Cette nouvelle série Web Pokémon s’appelle Twilight Wings et sera disponible gratuitement sur YouTube. La série se déroule dans la région de Galar, et chaque épisode explorera davantage la vie des gens de la région. Le premier épisode vient de tomber aujourd’hui, et vous pouvez le vérifier en cliquant ci-dessous! Il s’appelle «Lettres» et il se concentre sur un enfant malade à l’hôpital. Le jeune homme impatient rêve de voir Champion Lance se battre en personne un jour, et il semble que le président Rose soit en visite à l’hôpital. Peut-il réaliser son souhait?

Regardez Pokémon: Twilight Wings

Plus à venir!

Vous pouvez vous attendre à plus d’épisodes à l’avenir. En attendant, voici la description officielle de ce à quoi vous pouvez vous attendre:

Pokémon: Twilight Wings, qui est distinct de Pokémon la série, se déroule dans la région de Galar, où les batailles Pokémon sont devenues une sensation culturelle. Au cours de sept épisodes, Pokémon: Twilight Wings montrera en détail les rêves des habitants de Galar, les réalités auxquelles ils sont confrontés, les défis qu’ils doivent surmonter et les conflits qu’ils doivent résoudre. En plus de ces nouvelles histoires, les fans peuvent s’attendre à voir une variété de Pokémon découverts à l’origine dans la région de Galar apparaître tout au long de la série de capsules.