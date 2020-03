Le premier film Pokémon est disponible gratuitement

La suspension des cours et des travaux a provoqué le coronavirus a commencé au Mexique. Dans le cas où vous avez un peu de temps supplémentaire et combattez l’ennui tout en recherchant votre santé et celle des autres, The Pokémon Company a décidé de surprendre tous les fans de cette série en Amérique latine, puisque qu’ils peuvent voir gratuitement l’un des films de Pokémon les plus appréciés du public.

Récemment, et étonnamment, The Pokémon Company a publié le film Pokémon: Mewtwo vs. Mew sur leur site web, ainsi que dans l’application Pokémon TV gratuitement. Mieux encore, il est disponible avec l’audio latin espagnol d’origine.

Maintenant, vous n’avez aucune excuse pour ne pas voir l’un des films qui ont marqué l’enfance pour beaucoup. De même, ceux qui n’ont vu que le remake de Netflix CGI, connu sous le nom de Pokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution, C’est le moment idéal pour profiter d’un classique de l’animation.

Dans des sujets connexes, Pokémon Go! Il a été mis à jour pour protéger ses utilisateurs contre le coronavirus. De même, vous pouvez consulter notre revue Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX ici.

Via: Pokémon

.