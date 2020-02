Le premier gameplay de Baldur’s Gate 3 sera dévoilé la semaine suivante

PAX East, une convention dédiée aux jeux vidéo et à leurs fans, se déroulera du 27 février au 1er mars à Boston. Au cours de cet événement, un panel dédié à Baldur’s Gate 3, dans où nous aurons l’occasion de voir le premier gameplay de ce titre.

La présentation du gameplay de Baldur’s Gate 3 Il se tiendra le 27 février à 14h30 (heure de Mexico). Si vous ne pouvez pas assister à l’événement, ne vous inquiétez pas, tout le panel sera transmis en ligne. Le titre sera joué en direct par le fondateur et directeur créatif de Larian, Swen Vincke, avec un “invité très spécial”.

Larian promet un regard en profondeur sur Baldur’s Gate 3, qui couvre l’histoire, la mécanique et plus encore, avec un panneau de questions et réponses où l’équipe de développeurs Vous pouvez répondre aux questions des participants.

Le développeur aussi a publié un paragraphe cryptique qui fait allusion à la prochaine aventure des joueurs sur la Costa de la Espada.

«Vous êtes chargé d’une grande puissance qui vous dévore de l’intérieur. Jusqu’où sur le chemin des ténèbres le laisserez-vous conduire? Le destin de Faerûn est sur les épaules de votre groupe. Voulez-vous l’emmener au salut ou descendre en enfer? “

Ce dernier commentaire peut être une référence à Descent Into Avernus, le livre de campagne de la table Dungeons & Dragons qui agit comme une sorte de préquelle à Baldur’s Gate 3. La piste est accompagnée d’une image grotesque, qui Il est vraisemblablement lié aux Mind Flayers et à l’horrible processus de cérémorphose, dans lequel un parasite transforme un hôte en écorcheur à tentacules.

La révélation du gameplay mondial de Baldur’s Gate 3 aura lieu en direct à PAX East le jeudi 27 février à 15 h 30 HE. Rejoignez Swen en direct sur scène avec un invité spécial, et si vous ne le pouvez pas, nous diffuserons sur YouTube afin que vous puissiez vous impliquer où que vous soyez dans le monde. pic.twitter.com/96bTNGNCqk

