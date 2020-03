Le premier jeu Game Freak, créateurs de Pokémon, viendra sur Switch

Aujourd’hui matin 26 mars, Nintendo a organisé une surprise Nintendo Direct Mini, dans laquelle elle a révélé une tonne de nouvelles à venir sur la Nintendo Switch. Une annonce qui est apparue dans la présentation du Japon, mais pas dans celle des autres régions, était celle d’une collection de jeux Namco, dont l’un se démarque comme étant le premier jeu développé par Game Freak, un studio de création de Pokémon, et qui donnera l’occasion pour les jeunes utilisateurs d’y jouer.

Dans la vidéo que Nintendo a préparée pour le Japon, Bandai Namco a révélé la collection Namcot, un titre qui, comme son nom l’indique, comprendra une grande sélection de jeux publiés par Namcot, comme le distributeur était connu à l’époque de Famicom.

L’accent était mis sur le jeu Quinty, qui est le premier projet de jeu vidéo de Game Freak, un studio désormais largement reconnu comme étant en charge des principaux versements Pokémon. C’est quelque peu important, étant donné que ce titre est venu à Famicom en 1989 et apparemment la seule fois qu’il a été relancé était pour la console virtuelle Wii U, exclusivement pour le Japon (Quinty), mais Mendel Palace, la version pour l’Ouest. , n’est apparu sur aucune autre plateforme que NES.

Au cas où vous l’auriez manqué: Le dernier projet de Game Freak, Little Town Hero, est maintenant disponible sur Nintendo Switch et aura une édition collector.

Il est important de dire que, comme nous l’avons mentionné, cette livraison n’est pas apparue dans la transmission d’autres régions, donc apparemment, ce sera un lancement uniquement pour le Japon, donc la seule façon de l’obtenir sera de l’importer ou de l’acheter dans le Nintendo eShop. japonaise. Le jeu peut être téléchargé gratuitement avec Wagyan Land inclus et vous pouvez acheter les autres séparément, numériquement, ou vous pouvez acheter la collection entière au format physique pour ¥ 2400 JPY (environ 22 $ USD).

Qu’est-ce que Quinty?

Il s’agit du premier projet publié pour une console de jeux vidéo. Ce titre est sorti en 1989 et il impliquait des développeurs légendaires connus pour la création de Pokémon, nous entendons Satoshi Tajiri (réalisateur et designer), Junichi Masuda (compositeur) et Ken Sugimori (artiste).

Quinty a été publié par Namcot en 1989 au Japon et Mendel Palace a fait ses débuts en 1990 grâce à l’éditeur Hudson Soft. Son gameplay est de contrôler Bon-Bon ou Carton et il doit sauver sa petite amie. Pour y parvenir, vous devez le déplacer et lui faire retourner des tapis de sorte que les adversaires qui sont sur la planche avec le protagoniste atteignent le bord et s’éliminent.

Voici la liste des 10 titres qui composeront la collection Namcot.

Ville de bataille

Dragon split

Jockey familial

Galaga

Palais Mendel

Pac-man

Splatterhouse: Wanpaku Graffiti

Lustre étoile

La tour de Druaga

Wagyan Land

Yokai Dochuki

Nous vous laissons avec la bande-annonce de présentation.

Un autre détail intéressant de cette tranche est que, outre les jeux, l’utilisateur pourra avoir accès à une sorte d’étagère dans laquelle il pourra placer des figurines en acrylique et d’autres objets des jeux qui seront inclus dans la collection. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Game Freak et Bandai Namco en cliquant sur leurs noms.

