Le premier restaurant à thème Batman ouvrira très prochainement ses portes

Warner Bros. vient d’annoncer qu’ils inaugureront le premier restaurant à thème des héros DC à Londres pour tous ceux qui voulaient autrefois manger au Batcave D’accord avec Forbes, le restaurant s’appellera Park Row en l’honneur du quartier de Ville gothique du même nom qui abrite les méchants les plus redoutables de Batman

Le restaurant sera situé au sous-sol d’un immeuble au cœur de Londres, de sorte que les convives peuvent se sentir comme s’ils entraient vraiment dans le Batcave quand ils arrivent à manger là-bas. Il y a trois zones différentes à manger en fonction des personnages et des thèmes de l’histoire de la Chevalier de la nuit, dont un dédié à Alfred, un autre Harley quinn où les sushis seront servis, et un «Penguin’s Lounge», Qui est censé être la section la plus longue où vous pourrez même profiter de spectacles en direct et d’une sculpture géante de pingouin.

Chaque section du restaurant aux multiples facettes aura un menu différent, avec des prix allant de 60 $ par personne. Cependant, la zone la plus chère du restaurant sera appelée “Théâtre Monarch«, Avec un prix moyen de 155 $ par personne. On estime que Park Row Ouvrez ses portes à Londres au milieu de cette année.

Parler de Batman, récemment, une fuite est apparue qui a souligné que le mystérieux projet que Warner Bros. Montréal porte actuellement sera un redémarrage en douceur de la franchise, et non une suite de Arkham knight comme beaucoup le croyaient. De même, vous pouvez voir ici un peu de l’art conceptuel qui est censé être présent dans ce futur épisode.

Source: Forbes

