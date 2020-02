Le premier Super Smash Bros.Ultimate Fighters Pass en valait vraiment la peine

Banjo et Kazooie dans Super Smash Bros.UltimateScreenshot: Nintendo

Plus tôt cette semaine, Nintendo a ajouté un nouveau combattant à Super Smash Bros.Ultimate, le jeu de combat très populaire sur le thème de Fire Emblem.

Byleth, le personnage joueur de Fire Emblem: Three Houses, est le sixième nouveau combattant à rejoindre la liste depuis le lancement de Smash Ultimate en décembre 2018. À partir de Piranha Plant, en janvier 2019, Nintendo a déployé de nouveaux combattants tous les quelques mois. Pour les cinq personnages les plus récents, ils ont lancé une nouvelle étape – et de nouveaux morceaux, pour démarrer.

Ce fut un bon moyen de garder le jeu au frais, même si certains ajouts ont suscité la controverse. Plus récemment, certains fans de Smash ont critiqué le fait que Byleth est le huitième personnage de Fire Emblem à obtenir le traitement Smash, tout en laissant les favoris longtemps demandés laissés de côté. (Amusons-nous pour Waluigi, Nintendo!)

Mais maintenant que l’ancien professeur Garreg Mach a rejoint la mêlée, la première chaîne de DLC post-sortie de Smash Ultimate est terminée, ce qui signifie qu’il y a une toute nouvelle chose à débattre: ce contenu ajoute-t-il vraiment au jeu? Pour les fans du jeu – et même pour les joueurs occasionnels – la réponse est un «oui» évident. Ce DLC équivaut à «plus de Smash». Et qui ne voudrait pas plus de Smash?

Tout d’abord. Qu’est-ce qui est inclus dans le DLC?

Comme de nombreux DLC partitionnés dans le temps, le calendrier post-sortie de Smash Ultimate a été un peu déroutant. Si vous avez été l’un des premiers à adopter le jeu – en d’autres termes, vous l’avez joué et vous êtes inscrit en ligne dans les deux premiers mois après son lancement – vous obtiendrez un code téléchargeable pour Piranha Plant. Si vous avez raté cette fenêtre, vous pourriez toujours obtenir Piranha Plant, mais cela vous coûterait. Maintenant, le gars à pleines dents n’est disponible qu’en téléchargement individuel pour 5,99 $.

Les autres morceaux de DLC – appelés «Challenger Packs» – sont les suivants:

Le Challenger Pack 1 comprend Joker, de la série Persona, et la scène Mementos.Challenger Pack 2 comprend Hero, de Dragon Quest, ainsi que la scène Yggdrasil’s Altar.Challenger Pack 3 comprend Banjo & Kazooie, une paire de combattants que les joueurs réclament depuis longtemps. pour, ainsi que la scène Spiral Mountain.Le Pack de défi 4 comprend Terry, de Fatal Fury (oui, la série de jeux de combat des années 90), ainsi que la scène King of Fighters Stadium.Le Pack de défi 5 comprend Byleth, de Fire Emblem: Three Houses , ainsi que la scène Monastère Garreg Mach.

CORRECTION-15 h 45: Une version antérieure de cet article indiquait que les costumes Mii étaient inclus dans le Fighters Pass et les packs Challenger individuels. Comme certains lecteurs l’ont souligné, ce n’est pas le cas; Les costumes Mii sont vendus séparément pour un coût supplémentaire. Kotaku regrette l’erreur.

Vous pouvez obtenir chaque pack Challenger individuel pour 5,99 $. Ou, si vous gagnez 24,99 $, vous pouvez obtenir tout le tas – un accord que Nintendo appelle le «Fighters Pass». (Bonus: ramasser le Fighters Pass vous rapportera un costume pour le Mii Swordfighter: Rex, de Xenoblade Chronicles 2. )

Désormais, l’usine de Piranha, techniquement parlant, n’est pas incluse dans le Fighters Pass. Mais en pesant tout ce contenu post-sortie dans son ensemble, il est impossible de ne pas considérer le personnage. Après tout, Piranha était libre pendant 60 bons jours après son lancement. Et le prochain volume du Fighters Pass – qui devrait se terminer avant décembre 2021 – comprendra six personnages au total, le même montant que le Fighters Pass plus le DLC individuel de Piranha Plant. Nous comptons donc Piranha Plant comme faisant partie, à toutes fins utiles, de ce premier Fighters Pass.

Quel nouveau combattant est le plus facile à ramasser?

Comme il s’agit de Smash, la plupart des personnages sont relativement faciles à maîtriser. Vous savez que up-B vous ramènera sur scène (probablement). Vous savez que le côté A chargera un coup fracassant et lancera un adversaire hors de la scène (probablement). Mais, pour la plupart, ce lot de personnages DLC a chacun une ride de complexité au-delà de la norme Smash “maintenez la manette dans une direction puis appuyez sur un bouton”.

Piranha Plant a un ensemble de mouvements qui ne ressemblent à ceux d’aucun autre personnage Smash antérieur et, franchement, bizarre. Le neutre B a Piranha crache et suspend une boule de métal à pointes qui se déplace à peine et ne rebondit pas, tandis que le côté B Piranha crache un nuage de gaz toxique à zone d’effet qui inflige de nombreux dégâts mais pas de renversement . Joker se transforme en son «personnage» et devient soudainement un combattant plus redoutable. Le héros a un ensemble de mouvements aléatoire. Banjo & Kazooie peuvent adopter une position de combat différente, optimisée pour les projectiles. Terry nécessite des entrées de commande pour une véritable maîtrise, et affronte toujours ses adversaires dans des matchs en tête-à-tête, deux choix de conception qui se sentent tout droit sortis de l’ère des jeux de combat d’arcade. Le seul nouveau personnage qui ne fait pas bouger les choses de façon majeure est Byleth.

Byleth, dans Super Smash Bros.UltimateScreenshot: Nintendo

Dans notre article sur les impressions détaillant ce dernier personnage, Ian Walker de Kotaku a appelé Byleth «d’une simplicité rafraîchissante» avec un «jeu de mouvements varié mais étonnamment basique qui donne aux joueurs tous les outils dont ils ont besoin pour réussir dans presque toutes les situations». Et oui. Ian est parfait. Bien sûr, ils sont un peu plus lents que, disons, Marth ou Lucina ou Roy. Mais ils sont plus rapides que Ike et tout aussi polyvalents que Robin sans porter autant de poids. Si vous aimez jouer avec les autres 416 combattants de Fire Emblem dans Smash, vous vous sentirez comme chez vous avec Byleth.

D’accord, mais quel nouveau combattant est le meilleur?

Demandez aux pros et ils vous diront que Joker est le meilleur. Actuellement, le joueur professionnel Mario «MKLeo» Lopez a balayé la scène de la compétition en incarnant Joker. Joker se trouve également être le seul personnage DLC à atterrir systématiquement aux échelons supérieurs des listes de niveaux non officielles (bien qu’il convient de noter que, comme le dit Maddy Myers de Kotaku, “les listes de niveaux sont pleines de merde”). Même Gonzalo «Zero» Barrios – un streamer populaire qui est largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Smash au monde – a déclaré que Joker était le meilleur.

Mais la plupart des joueurs ne sont pas des pros. Leurs compétences sont surhumaines et une référence irréaliste pour ceux d’entre nous qui ne sont pas bénis avec des temps de réaction divins. Pour nous hoi polloi, Hero est le meilleur nouveau combattant.

Hero, dans Super Smash Bros. UltimateScreenshot: Nintendo

Le gadget du héros est que, plutôt que d’avoir quatre mouvements spéciaux, comme la plupart des combattants, il en a environ 400 000. En appuyant sur B, vous pouvez afficher une liste aléatoire de quatre mouvements spéciaux supplémentaires parmi lesquels choisir. Chacun tire du mana d’un mètre MP qui se remplit à un rythme si rapide que vous n’avez pas à vous soucier de vraiment garder un œil dessus. Certains mouvements, comme Sizz, ne font pas grand-chose. Certains ont des capacités uniques, comme Bounce (donne à Hero un bouclier réfléchissant les projectiles) ou Heal (soigne Hero). Mais la part du lion pourrait facilement être qualifiée d’ADM.

Kaboom, par exemple, envoie un projectile ultra-rapide qui va kaboom (et envoie les adversaires voler tout aussi rapidement). Magic Burst occupe la moitié de l’écran et inflige des dégâts considérables. Kamikazee garantit essentiellement un KO (bien qu’il enlèvera également Hero, comme vous pouvez probablement le deviner). Hatchet Man peut KO adversaires avec aussi peu que 30% de dégâts. Deux autres mouvements, Thwack et Whack, ont même une petite chance d’un KO instantané.

Même les mouvements de base de Hero sont d’une puissance hilarante. Le côté B est un sort de foudre qui, une fois complètement chargé, peut tuer beaucoup de combattants avec environ 35% de dégâts (s’ils sont proches du bord). Le neutre-B est un sort de feu qui, lorsqu’il est complètement chargé, inflige environ 35% de dégâts. Donc, si vous frappez un chasseur de taille moyenne avec un neutre-B complètement chargé et un côté-B complètement chargé – un combo qui n’épuise pas le compteur MP, soit dit en passant – ce sont des toasts. Quels autres combattants Smash peuvent éliminer de manière fiable la plupart des autres combattants avec seulement deux coups bien placés?

Quoi qu’il en soit, Hero a été brièvement banni d’un tournoi Smash sanctionné par Nintendo l’année dernière.

Quelle bande-son du Challenger Pack mérite d’être répétée?

Fire Emblem: Trois maisons. (Vous pouvez obtenir ces 11 pistes dans Challenger Pack 5.)

Quelles nouvelles scènes méritent d’être jouées?

King of Fighters Stadium, une scène de Super Smash Bros. UltimateScreenshot: Nintendo (Kotaku

Oh, cool, vous pensez peut-être la première fois que vous voyez le stade King of Fighters, la scène de Terry. Une autre arène plate. Au revoir! À première vue, vous auriez raison. Le stade King of Fighters n’est qu’une arène plate. Mais si vous le jouez pendant 30 secondes, vous vous rendrez compte qu’il y en a plus. En fait, c’est l’une des étapes les plus frénétiques à indice d’octane élevé de l’histoire de Smash.

Vous voyez, il y a des murs invisibles des deux côtés. Donc, contrairement à la plupart des autres scènes de l’arène, vous ne pouvez pas simplement coincer injustement un adversaire hors du champ de vision et le pulvériser en KO. Pour marquer un KO, King of Fighters Stadium vous oblige à frapper d’autres combattants vraiment, vraiment fort – assez fort pour briser l’un de ces murs invisibles. (On ne sait pas quel degré de recul est nécessaire pour briser un mur, mais j’ai trouvé qu’un coup solide sur un combattant avec 150% de dégâts ou plus semble faire l’affaire.) Briser un mur déclenche un «zoom spécial», le le même type de moment de ralentissement visuellement satisfaisant que vous déclenchez lors de l’atterrissage du Falcon Punch du capitaine Falcon ou du repos de Jigglypuff.

Étant donné que les combattants ne peuvent pas être lancés hors de la scène, vous ne serez pas victime d’un pic injuste. Vous n’avez pas non plus à vous soucier des gardes de bord (la pratique exaspérante de faire tomber un adversaire du bord, de refuser de le laisser revenir sur la scène, puis de porter un coup de grâce lorsque leur nombre de dégâts atteint un certain niveau). King of Fighters Stadium nivelle le terrain de jeu pour les combattants et les joueurs qui peuvent être faibles dans les airs.

Mementos, une scène de Super Smash Bros. UltimateScreenshot: Nintendo (Kotaku

La scène de Joker, Mementos, est également un ajout remarquable. Pour commencer, c’est magnifique. Quelles que soient vos pensées sur la série Persona (que vous l’aimiez ou que vous l’aimiez vraiment), vous ne pouvez pas nier que peu de jeux sont plus sûrs de leur style. Mementos s’inspire des couleurs de trois jeux récents de la série, puis les associe à la bande originale. Si une chanson de Persona 5 est en cours de lecture, la scène devient rouge. Persona 4 devient bleu. Persona 3? Jaune.

En ce qui concerne la façon dont il joue, Mementos est essentiellement Battlefield – une grande plate-forme avec trois plus petites flottant dessus – sauf avec une plate-forme centrale topographique. Le hic est que, de temps en temps, un mur apparaît au hasard sur le «toit» ou l’un des deux côtés, bloquant entièrement la zone de souffle. Vous pouvez décrocher un coup direct, celui qui vous garantira un KO, seulement pour faire apparaître un mur à la dernière seconde, sauvant votre adversaire et lui donnant une seconde vie (ou cette vie). Est-ce exaspérant? Oui. Est-ce aussi une explosion, une couche d’imprévisibilité qui fait passer un cours Smash de longue date au niveau suivant? Oui aussi.

Les trois autres étapes – l’autel d’Yggdrasil, la montagne Spiral et le monastère Garreg Mach – n’ont rien à redire. En fait, le monastère de Garreg Mach joue assez similaire à une autre étape de Fire Emblem, Castle Siege, que l’on ne peut s’empêcher de se demander à quel point son inclusion était nécessaire. Mais la meilleure musique du jeu!

Le Fighters Pass est-il essentiel?

À la fin de la journée, plus de Smash est plus de Smash est plus de Smash. Si vous aimez le jeu, il y a beaucoup de choses à aimer ici, car, vraiment, chaque Pack Challenger apporte quelque chose à la table. Le premier a donné aux pros un nouveau joueur principal préféré et des joueurs réguliers une nouvelle étape douce. Le second a présenté un combattant vraiment imprévisible à la liste. Le troisième a répondu à l’appel du clairon du service des fans. Et sans le quatrième, King of Fighters Stadium serait toujours pris au piège dans un meuble d’arcade poussiéreux.

S’il y a un pack un peu plus faible que les autres, c’est le cinquième. (Les joueurs de Smash avaient-ils vraiment besoin de plus de Fire Emblem?) Mais l’achat de quatre packs Challenger individuels coûte un dollar de moins que le Fighters Pass dans l’ensemble. Et si vous n’avez téléchargé que les quatre premiers morceaux, eh bien, vous raterez la meilleure nouvelle offre: la bande originale de Fire Emblem.

