Le premier week-end gratuit de Dying Light en direct sur Steam avec le nouveau mode Story

Vous ne jouerez pas à Dying Light 2 de si tôt, vous pouvez donc aussi revoir le joyau d’origine.

Avec le récent retard indéfini de Dying Light 2, le développeur de la série Techland a décidé d’organiser une grande fête pour célébrer l’original Lumière mouranteC’est son cinquième anniversaire.

Techland a prévu quelques événements pour que tout le monde puisse y participer. Le premier week-end gratuit de Dying Light est en direct sur Steam jusqu’au dimanche 23 février à 10h PT, 13h HE, 18h UK. Le jeu est également en vente jusqu’à 67% de réduction, ce qui ramène le prix à un peu moins de 16 $. Bien que le week-end gratuit soit exclusif à PC, la vente est en direct sur toutes les plateformes.

Le pack 5e anniversaire, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes, comprend le jeu, le DLC du pack Harran Ranger, ainsi qu’une tenue exclusive et un travail de peinture en buggy. Cette version est également livrée avec des plans améliorés pour un nouveau tuyau, un nouveau marteau et un nouveau fusil à double canon. Vous pouvez acheter ce module complémentaire séparément pour 3 $.

Dans le cadre d’une mise à jour gratuite de Dying Light, Techland a également ajouté un nouveau mode de difficulté conçu pour ceux qui veulent simplement vivre l’histoire. Le mode Histoire bien nommé réduit les dégâts des zombies, les dégâts de chute et augmente les dégâts des joueurs et les gains d’XP. Il rejoint les difficultés existantes Normal, Hard et Nightmare.

Le développeur a également d’autres événements à venir d’ici au 19 mars, ainsi que des récompenses communautaires, y compris un nouveau plan d’arme et une bombe collante C4.

Au cas où vous l’auriez manqué, tous les propriétaires actuels et futurs obtiennent également Dying Light: Bad Blood sur PC complètement gratuit, c’est donc un autre bonus à espérer.

