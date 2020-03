Le prequel de Messenger frappe Kickstarter et Sea of ​​Stars est financé en heures

Cette injection de revenus se traduira par un mode plus, un nouveau donjon et plus d’objectifs pour Sea of ​​Stars.

Sea of ​​Stars, la préquelle annoncée de The Messenger, a été financée avec succès après une seule journée de campagne sur Kickstarter. Le jeu vidéo, développé parSabotage Studio, soyez un RPG au tour par tour et suivez les traces de son prédécesseur. Le premier objectif de217 000 $ ont été largement atteintsfaire du mode plus d’un joueur une réalité, ainsi qu’un donjon supplémentaire.

Grâce à la réponse rapide des utilisateurs, il a été activéun deuxième objectif de 350 000 $pour étirer et améliorer la cinématique du jeu vidéo. Le bon taux de collecte suggère que cet objectif sera atteint dans les prochains jours, une excellente nouvelle pour ceux qui ont apprécié le premier opus et qui ont hâte de voir le second.

DuCoup Animation pourra s’unir pour réaliser des cinématiques beaucoup plus spectaculairesC’est ce que nous rêvons toujours de faire, mais nous ne pourrions jamais nous le permettre. Ils apprécient donc le soutien du blog Sabotage Studio etexpliquer avec émotion l’importance d’atteindre les objectifs suivants: Puisque nous voulons raconter une histoire passionnante, pleine de rebondissements, il n’y a pas de meilleur moyen que d’augmenter les cinématiques et les scènes entièrement animées.

Pour étayer cette raison, l’étude a continué à expliquer que ses pairsDuCoup Animation peut rejoindre les rangs de la productionEt ils obtiendront des images de haute qualité, montrant le monde sous des angles de caméra qu’ils n’auraient jamais pu obtenir avec le moteur de jeu. L’histoire de Sea of ​​Stars peut être connue dans toute sa splendeur.

Pour couronner le tout, Sabotage Studio a partagé une vidéo pilote de ce à quoi ressembleraient certaines cinématiques, mais a précisé que les conceptions des personnages seront conformes aux croquis officiels qu’ils ont publiés jusqu’à présent dans leur art promotionnel. Un échantillon qui se trouve dans une phase très primitive du processus et que nous devrons attendre pour voir son résultat, en attendant nous vous laissons ici notre analyse de The Messenger.

