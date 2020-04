Le président de HAL partage ses réflexions sur l’histoire et l’avenir de l’entreprise

Pour célébrer le 40e anniversaire du laboratoire HAL, Famitsu a récemment rencontré le président du laboratoire HAL, Kawase Shigefumi.

Entouré d’images et de sons familiers au Kirby Café, le président Kawase a partagé ses réflexions sur l’histoire et l’avenir du développeur de jeux bien-aimé. Crédité pour la première fois au Pokémon Stadium pour son soutien technique, le président Kawase a aidé à construire la marque HAL moderne que nous connaissons et apprécions tous aujourd’hui.

Comme cette fonctionnalité était exclusive à la publication japonaise, nous avons avancé et fourni une traduction complète de l’interview aux lecteurs de Nintendo Life.

Réflexions du président Kawase sur le 40e anniversaire du laboratoire HAL

Famitsu: Félicitations pour le 40e anniversaire du laboratoire HAL. Pourriez-vous nous expliquer le chemin parcouru par HAL ces dernières années?

Kawase: Dans les quarante ans, un enfant est né, puis un petit-enfant est né ensuite. Pendant ce temps, nous sommes sincèrement ravis d’annoncer que HAL a continué avec le fort soutien de chacun de nos fans, malgré les difficultés de l’industrie du jeu.

Famitsu: HAL Laboratory a sorti un certain nombre de jeux au cours des 40 dernières années, mais cette illustration de célébration présente une gamme de jeux de stars créés par HAL Laboratory.

Kawase: J’ai entendu dire que le personnel qui avait dessiné les illustrations cette fois était un bon mélange de vétérans et de jeunes, et ils ont dessiné avec enthousiasme en disant: “J’avais ce titre!” Bien que ce soit aussi la culture de notre entreprise, de nombreux employés veulent simplement prendre l’initiative de faire des choses intéressantes et créatives. Après la planification de ce projet, de nombreuses personnes se sont rassemblées avec la mentalité de «faisons-le» et nous avons poursuivi avec cette motivation.

Famitsu: Comment décririez-vous la culture d’entreprise du laboratoire HAL, comme vous venez de le mentionner?

Kawase: HAL Laboratory est une entreprise où chacun est créateur et s’efforce de créer du contenu. Au-delà du personnel de développement de jeux, je pense également que tout le personnel en coulisse qui ne crée pas directement de contenu est également un créateur. Premièrement, si nous, les créateurs, pouvons nous amuser, travailler et créer des choses intéressantes, nous pouvons être heureux. Et si vous pouvez livrer ces éléments dans un produit, les clients seront également satisfaits. En d’autres termes, le laboratoire HAL a une culture d’entreprise qui aime beaucoup créer quelque chose d’intéressant et de nouveau pour rendre les gens heureux. Cela est également lié à notre philosophie d’entreprise de “créations qui conduisent à des clients et des employés heureux aussi.”

Famitsu: Plus tôt, vous aviez mentionné les difficultés dans l’industrie du jeu, et en fait, il y a eu un moment où le laboratoire HAL a peut-être fermé ses portes en 1992.

Kawase: Même si je n’avais pas encore rejoint l’entreprise, je pense que ce fut un tournant pour HAL Laboratory. Après cela, M. Iwata, qui est devenu président et chef de la direction de HAL Laboratory, a défendu la philosophie d’entreprise actuelle et a fait de HAL Laboratory une entreprise qui pourrait créer de plus en plus de jeux amusants.

Famitsu: C’est l’événement qui a fait pivoter le laboratoire HAL vers son succès actuel.

Kawase: Bien sûr, même avant cela, HAL Laboratory a toujours été une entreprise avec une forte vision de «créer des choses intéressantes». Cependant, c’est M. Iwata qui a rendu la philosophie plus distincte et plus claire.

Famitsu: On pourrait attribuer la capacité de HAL Laboratory à célébrer son 40e anniversaire parce que vous avez gardé cette philosophie pendant si longtemps. Comment la politique de l’entreprise a-t-elle changé après votre accession à la présidence?

Kawase: Je n’ai pas mis en œuvre de changements majeurs dans la politique de l’entreprise simplement parce que je suis devenu président. Cela dit, je suis dans le développement de jeux depuis longtemps, donc j’ai toujours l’esprit d’un créateur. Dans cette perspective, je voudrais améliorer l’entreprise sous différents angles, comme notre système interne et l’environnement du département de développement, afin que les créateurs puissent travailler plus facilement et se concentrer sur la création de choses encore plus intéressantes.

Réflexions du président Kawase sur l’avenir du laboratoire HAL

Famitsu: Veuillez partager vos réflexions sur l’avenir du laboratoire HAL.

Kawase: Je crois que pouvoir créer est quelque chose qui est à la fois gratifiant et difficile. C’est un sentiment indescriptible lorsque nous offrons des expériences intéressantes et uniques à nos clients et les rendons heureux. Je voudrais continuer à diriger une entreprise où les créateurs qui veulent faire de telles expériences peuvent se réunir et faire des expériences encore plus intéressantes pour longtemps.

Chez HAL Laboratory, nous pensons que l’industrie du jeu est à un tournant majeur. Il est impossible de savoir dans quelle direction l’industrie va changer à l’avenir. Peut-être que l’avenir sera celui où l’IA annoncera et développera des jeux au nom des humains. Cependant, les créateurs créeront toujours du contenu. Pendant longtemps, HAL Labs a eu l’idée de faire faire aux machines ce dont elles sont capables et de permettre aux humains de faire des choses que nous seuls avons la capacité de faire. Par conséquent, même si un tel avenir se présente, je pense que HAL Labs sera une entreprise qui fera bon usage de l’IA et fera preuve d’une puissance créative qui surpasse le potentiel de développement de l’IA seule.

Famitsu: Je vois. Ainsi, quelle que soit l’évolution du paysage de l’industrie à l’avenir, la vision du laboratoire HAL ne changera pas.

Kawase: En effet. Cette approche sera importante. Vous voyez, le temps et l’argent nécessaires pour développer un logiciel de jeu vidéo augmentent toujours. Je ne pense pas que cela va changer de si tôt, et donc, en plus de faire des jeux à gros budget, nous devons faire un effort conscient pour développer des expériences intéressantes. Pour ce faire, nous nous appuyons sur la sagesse que nous avons acquise au cours des 40 dernières années. Un tel développement ne se fait pas simplement du jour au lendemain. Je veux semer les graines de ces opportunités futures et encourager la croissance des idées naissantes qui se transforment en expériences entièrement nouvelles.

Famitsu: HAL Egg fait-il partie de cette nouvelle image de marque?

Kawase: C’est vrai. Grâce à HAL Egg, nous lançons de nouveaux titres sur les smartphones et explorons de nouveaux marchés afin de développer un contenu différent des entreprises précédentes, y compris la publication en interne. La conception du logo HAL Egg présente des bourgeons qui poussent à partir d’œufs. À commencer par l’OVNI à temps partiel déjà sorti et Housuu de Shoubu! Kame Sanpo, nous continuons à mettre un accent majeur sur la croissance de ces idées naissantes.

Famitsu: De plus, ces dernières années, des projets tels que le Kirby Café et des concerts ont également été planifiés et lancés.

Kawase: C’étaient des projets, comme nous n’en avions jamais fait auparavant, nous étions ravis d’avoir simplement la possibilité de les développer, qu’ils aboutissent ou échouent. Tous deux ont été bien reçus et, grâce à leur succès, nous avons vraiment ressenti l’amour de tout le monde pour Kirby.

Famitsu: Enfin et surtout, pourriez-vous partager avec nous les futures ambitions de HAL Laboratory?

Kawase: L’autre jour, quand je suis allé à l’exposition d’une connaissance, j’ai eu l’occasion de parler avec leur fille. Elle a dit que le laboratoire HAL “fait mes expériences préférées”. Les jeux que nous créons sont, à la base, des produits, certes, mais je suis toujours ému quand j’entends les gens les appeler des “expériences” et même leurs “expériences préférées”.

Eh bien, je crois fermement que HAL Laboratory est une entreprise qui dit: “Je veux juste être moi-même.” HAL Laboratory est une entreprise de créateurs, mais nous ne pouvons continuer qu’avec le soutien de nos fans. Nous continuerons à créer des jeux, des idées et des expériences qui resteront dans votre cœur, en restant fidèles à notre philosophie de créer des “créations qui mènent à des clients et des employés heureux aussi.” Nous attendons avec impatience votre soutien continu. Je vous remercie.

Le Laboratoire HAL espère que vous pourrez vous joindre à eux pour célébrer et vous invite à regarder une vidéo spéciale et à lire l’histoire concernant leur histoire. Vous pouvez consulter leur page spéciale 40e anniversaire ici.

Nous souhaitons également adresser nos félicitations personnelles au laboratoire HAL et espérons célébrer de nombreuses décennies de plaisir. Quel est votre plus beau souvenir de HAL? Envoyez-nous un commentaire et faites-le nous savoir!

Cette interview a été traduite par Robert Sephazon pour publication par Nintendo Life.

.