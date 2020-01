Le président de HTC Chine, Alvin Wang Graylin, a-t-il divulgué Left For Dead 3?

Left For Dead 3 fuite par le président de HTC Chine?

Mise à jour: 17 janvier

Valve dit à IGN qu’aucun jeu Left For Dead n’est en préparation et ne l’a pas été depuis un certain temps, ajoutant: “Nous avons vu des rumeurs à cet effet au cours des deux derniers mois”,

«Nous avons brièvement exploré certaines des prochaines opportunités de Left 4 Dead il y a quelques années. Mais nous ne travaillons absolument pas sur quoi que ce soit lié à L4D maintenant, et ce n’est pas le cas depuis des années. »La société ajoute que« Il est clair que certaines personnes s’amusent à créer de la désinformation pour faire tourner la communauté et d’autres points de vente. Malheureusement, pour l’instant, nous ne travaillons pas sur un nouveau jeu L4D. »

Article original:

L’autre jour, nous avons publié un article sur Left For Dead 3 en cours de développement, en raison du succès de Half-Life: Alyx. Eh bien, il semble que nous ayons d’autres preuves pour soutenir ces affirmations selon lesquelles Left For Dead 3 est toujours en développement.

En tant que président de HTC Chine, Alvin Wang Graylin vient de révéler que le jeu arrive, car, lors des Golden V Awards, Alvin a passé en revue quelques choses avec des diaporamas. Maintenant, dans l’un des diaporamas, nous pouvons voir un peu qui dit “Valve HL Alyx / LFD3 suscitera l’intérêt des consommateurs et des studios AAA”

Bien que Valve ne soit pas encore sorti et ait déclaré que Left For Dead 3 était en cours de développement, il semble que la possibilité d’un jeu Left For Dead 3 devienne de plus en plus une réalité. Cependant, il semble que ce ne soit qu’un jeu en réalité virtuelle, donc pour ceux qui espéraient une expérience comme Left For Dead 2, vous devrez peut-être retenir l’excitation jusqu’à ce que Valve confirme ce qui se passe. N’oubliez pas de toujours prendre ceci avec une pincée de sel jusqu’à ce que Valve le confirme.

